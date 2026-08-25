Municipal se juega una noche crucial en la Copa Centroamericana Concacaf 2026. Los Rojos recibirán a Motagua este martes 25 de agosto, desde las 8:30 p. m. de Centroamérica, en el Estadio Manuel Felipe Carrera —El Trébol— , con la clasificación a cuartos de final en disputa. El choque, correspondiente al Grupo D, puede redefinir el panorama de una zona en la que Municipal, Motagua y los demás competidores todavía mantienen posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO puedes hacerlo por la señal de ESPN transmite el partido por TV y Streaming Online desde diferentes países del continente.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Municipal vs. Motagua por la Copa Centroamericana?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus Premium.

La distribución de la cartelera puede variar de acuerdo con la programación establecida por ESPN para cada territorio, por lo que los aficionados deberán revisar la guía local de su operador antes del inicio de la función.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Premium Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Premium Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Premium Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Premium Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Premium Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Premium Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Premium Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Premium Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus Premium México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus Premium República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Premium Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Premium Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y CableSantos (155) Disney Plus Premium Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus Premium

Horario para ver CSD Municipal vs. Motagua por la Copa Centroamericana

Municipal recibe a Motagua por la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 el martes 25 de agosto, a las 8:30 p. m. en Guatemala (hora local). Se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en Ciudad de Guatemala.

País o región Hora Día Guatemala 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Belice 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Costa Rica 8:30 p. m. Martes 25 de agosto El Salvador 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Honduras 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Nicaragua 8:30 p. m. Martes 25 de agosto Panamá 9:30 p. m. Martes 25 de agosto Perú, Colombia y Ecuador 9:30 p. m. Martes 25 de agosto Venezuela, Bolivia y República Dominicana 10:30 p. m. Martes 25 de agosto Estados Unidos y Canadá (ET) 10:30 p. m. Martes 25 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) y Chile 11:30 p. m. Martes 25 de agosto España peninsular 4:30 a. m. Miércoles 26 de agosto Islas Canarias 3:30 a. m. Miércoles 26 de agosto

Así están las posiciones del Grupo D

El Grupo D llega completamente abierto a la jornada decisiva. Motagua parte con ventaja al sumar siete puntos, mientras que Cartaginés y Municipal aparecen inmediatamente detrás con cinco. FAS cierra el grupo de los equipos con posibilidades con cuatro unidades. Solamente Verdes FC, que terminó su participación sin puntos, ya está fuera de carrera.

Motagua — 7 puntos Cartaginés — 5 puntos Municipal — 5 puntos FAS — 4 puntos Verdes FC — 0 puntos

Datos del partido

Partido: Municipal vs. Motagua

Municipal vs. Motagua Torneo: Copa Centroamericana de Concacaf 2026

Copa Centroamericana de Concacaf 2026 Fase: Grupo D

Grupo D Fecha: martes 25 de agosto de 2026

martes 25 de agosto de 2026 Estadio: Manuel Felipe Carrera “El Trébol”

Manuel Felipe Carrera “El Trébol” Ciudad: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala Hora oficial local: 8:30 p. m.