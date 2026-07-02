Portugal afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Croacia por un lugar en los dieciseisavos de final de la competencia. El conjunto luso, liderado por Cristiano Ronaldo, intentará imponer su jerarquía en un duelo que promete emociones de principio a fin. La transmisión oficial para gran parte de Latinoamérica estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium.

Si quieres seguir el partido EN VIVO desde cualquier dispositivo, aquí te contamos cómo ver Portugal vs. Croacia por televisión, Internet o streaming, cuáles son los países donde está disponible Disney+ Premium con la señal de ESPN y los horarios oficiales del encuentro en América y Europa.

Cómo ver ESPN o Disney+ Premium EN VIVO online por TV o Internet

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en varios países de Latinoamérica corresponden a ESPN y Disney+ Premium, por lo que el encuentro entre Portugal y Croacia podrá seguirse mediante las siguientes opciones:

ESPN en televisión por cable, disponible en los principales operadores de TV paga.

en televisión por cable, disponible en los principales operadores de TV paga. Disney+ Premium , que ofrece la señal en vivo de ESPN para los partidos del Mundial.

, que ofrece la señal en vivo de ESPN para los partidos del Mundial. Aplicación de Disney+ , compatible con Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, Chromecast y Roku.

, compatible con Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV, Chromecast y Roku. Celulares y tablets , mediante la app oficial de Disney+ para Android e iOS.

, mediante la app oficial de Disney+ para Android e iOS. Computadoras , ingresando desde cualquier navegador web en la plataforma de Disney+.

, ingresando desde cualquier navegador web en la plataforma de Disney+. Consolas compatibles , donde la aplicación de Disney+ se encuentre disponible.

, donde la aplicación de Disney+ se encuentre disponible. También podrás iniciar la transmisión en varios dispositivos con la misma cuenta, respetando las condiciones del servicio.

¿En qué países está disponible ESPN y Disney+ Premium?

La transmisión de ESPN en vivo mediante Disney+ Premium está disponible en la mayor parte de Latinoamérica, incluyendo:

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

La disponibilidad del contenido puede variar según el país debido a los derechos de transmisión. En algunos territorios determinados eventos deportivos pueden emitirse únicamente por ESPN en televisión o estar sujetos a restricciones regionales.

Horarios de Portugal vs. Croacia por país

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio en el estadio de Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.