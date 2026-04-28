Con el desequilibrio de Luis Díaz por la banda izquierda, la letalidad de Harry Kane en el área y la creatividad de Michael Olise en el mediocampo, el Bayern Múnich visitará al PSG, vigente campeón de la UEFA Champions League 2025-26, en el partido de ida de las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo. El encuentro se disputará este martes 28 de abril, desde las 13:00 horas del Tiempo de Centro (16:00 de Buenos Aires; 21:00 del horario de Madrid) , en el majestuoso estadio de los Príncipes de París, Francia.

¿Quieres ver el duelo de Champions League en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido PSG vs. Bayern Múnich en los países de Latinoamérica estará a cargo de ESPN Sur, ESPN Norte y Disney Plus Premium.

El PSG llega a esta cita con la confianza de quien sabe que está entre los mejores y con la obligación de defender una corona que le ha dado prestigio y respaldo en toda Europa. El conjunto parisino ha construido su camino desde la solidez colectiva, pero también desde el brillo de sus figuras, capaces de resolver partidos cerrados con una sola inspiración.

Ousmane Dembélé se ha convertido en una de las grandes armas del equipo francés por su capacidad para romper líneas, acelerar cada ataque y aparecer en los momentos más decisivos. A su alrededor, Khvicha Kvaratskhelia aporta desequilibrio, pausa y una imaginación que puede cambiar por completo el ritmo del encuentro, mientras Désiré Doué suma frescura, atrevimiento y una lectura ofensiva cada vez más importante.

Más allá de su talento individual, el PSG también destaca por su intensidad para presionar alto, recuperar rápido y golpear con verticalidad cuando encuentra espacios. Esa mezcla de disciplina táctica y libertad creativa ha sido una de las claves de su crecimiento en la presente edición de la Champions League, donde ha demostrado que puede competirle de tú a tú a cualquier gigante del continente.

Enfrente estará un Bayern Múnich acostumbrado a sobrevivir en escenarios de máxima exigencia y a imponer su jerarquía en las noches más pesadas. Por eso, el duelo en el Parque de los Príncipes promete un choque de estilos, de ambición y de personalidades, con dos equipos que llegan decididos a dar el primer golpe en una semifinal que se anuncia vibrante.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre PSG y Bayern Múncih por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, París Saint-Germain vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo el PSG — Bayern Múnich por Champions League 2025-26

Fecha : Martes 28 de abril 2026

: Martes 28 de abril 2026 Partido : PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26

: PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de la semifinal de la Champions League 2025-26 Hora : 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canal en Estados Unidos : ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App

: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App Estadio: Parque de los Príncipes de París, Francia