El martes, 23 de septiembre de 2025, el Ciutat de València será el escenario de un enfrentamiento de LaLiga entre el Levante y el Real Madrid. El partido, que corresponde a la sexta jornada, está programado para las 21:30, hora peninsular española . El estadio del club granota, con capacidad para más de 26.000 aficionados, acogerá un encuentro que promete continuar la intensidad de los duelos históricos entre ambos equipos. Desde cualquier país de Sudamérica, podrás seguir el partido en vivo online en exclusiva por la señal de ESPN y Disney+, tanto en TV como en streaming. Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro en vivo: horarios, canales, opciones online y costos de suscripción.

El Levante se jugará un partido crucial en el Ciutat de València, un estadio donde el equipo ya venció al Real Madrid en dos ocasiones (2011 y 2020). La principal baza ofensiva será Iván Romero, su goleador con tres tantos. Junto a él, el ataque contará con la agilidad de Carlos Álvarez, ya sin problemas físicos, la veteranía de José Luis Morales y la fuerza de Etta Eyong. Juntos, buscarán explotar los huecos que pueda dejar la defensa debilitada del equipo rival, el líder de la liga.

Vista desde el campo de juego de lo que será el choque Real Madrid vs. Levante. SKY Sports transmitirá el partido en vivo por Fútbol TV y SKY Plus desde México. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

Horarios del Real Madrid vs. Levante UD en Sudamérica

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:30 hs

Chile, Bolivia, Venezuela: 15:30 hs

15:30 hs Colombia, Perú, Ecuador: 14:30 hs

¿Cómo ver Real Madrid vs. Levante UD por ESPN EN VIVO?

En Sudamérica, el encuentro será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN, disponible en todos los cableoperadores principales como:

DirecTV

Claro TV

Movistar TV

Tigo Star

Cablevisión Flow

¿Cómo ver Real Madrid vs. Levante UD por Disney+ ONLINE?

Si prefieres seguir el partido en streaming, la opción oficial es Disney+ Premium, que ofrece toda la cobertura de La Liga en dispositivos conectados.

Disponible en: Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles (Android e iOS).

Puedes contratar el servicio en el sitio oficial de Disney+ o desde la app en tu dispositivo.

Costo de suscripción aproximado: USD 10.99 al mes en la mayoría de países de Sudamérica.

Con Disney+, también puedes ver partidos a la carta y repeticiones completas de La Liga, además de la programación habitual de ESPN.

¿Dónde ver partido Real Madrid vs. Levante UD en USA?

Para ver el Real Madrid vs. Levante UD en ESPN en Estados Unidos, puedes disfrutar del encuentro en directo por ESPN Plus, que tiene los derechos de LaLiga en inglés y español en USA. Dependiendo del enfrentamiento, las transmisiones también pueden estar disponibles en el canal principal de ESPN y en ESPN Deportes.

Real Madrid visita al Levante UD buscando mantener su liderazgo en LaLiga 2025-2026 en un duelo clave de la sexta jornada. (Fotos: AFP / Composición Mag)

¿Cómo puedo ver ESPN+ online?

Para ver ESPN+ online, primero debes suscribirte al servicio en la página oficial plus.espn.com. Una vez que tengas tu cuenta, puedes acceder al contenido a través del navegador web, visitando la página de ESPN, o usando la aplicación de ESPN en una variedad de dispositivos. Simplemente inicia sesión con las credenciales que creaste al suscribirte para comenzar a disfrutar de los programas y eventos en vivo.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN+?

ESPN+ es compatible con una amplia gama de dispositivos para tu comodidad. Puedes descargar la aplicación de ESPN y ver el contenido en tu iPhone, iPad, teléfono o tableta Android. También es compatible con televisores inteligentes y reproductores de medios como Apple TV, Roku, Chromecast, y Amazon Fire TV. Además, puedes disfrutar de ESPN+ en consolas de videojuegos como Xbox y PlayStation, así como en televisores inteligentes Samsung.

¿Cómo puedo activar mi cuenta de ESPN Unlimited si tengo Fubo?

Si tienes una suscripción a un plan elegible de Fubo, puedes activar tu acceso a ESPN Unlimited a través de la sección “Mi Cuenta”. Primero, inicia sesión en fubo.tv y navega a la pantalla de “Mi Cuenta”. Luego, selecciona la opción para “Activar ESPN Unlimited” y acepta los términos. Deberás ingresar tu correo electrónico y crear una contraseña para tu nueva cuenta de MyDisney, la cual te permitirá acceder al contenido de ESPN Unlimited.

¿Cómo puedo ver ESPN Unlimited después de activarlo?

Una vez que hayas activado tu cuenta, podrás ver el contenido de ESPN Unlimited a través del sitio web o la aplicación de ESPN. Para verlo en línea, visita plus.espn.com, haz clic en “Login” e ingresa tus credenciales. Si prefieres usar la aplicación, descárgala en tu dispositivo, inicia sesión y selecciona el icono de ESPN Unlimited para empezar a ver tus programas favoritos.

Ficha del partido Real Madrid vs. Levante UD

Partido: Levante UD vs. Real Madrid

Levante UD vs. Real Madrid Instancia / Competencia: Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26

Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 Fecha: Martes, 23 de septiembre de 2025

Martes, 23 de septiembre de 2025 Estadio: Estadio Ciutat de València, Valencia

Estadio Ciutat de València, Valencia Transmisión en Sudamérica: ESPN (TV), Disney+ Premium (streaming)