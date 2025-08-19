El nuevo Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso y con las incorporaciones de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, se presenta este martes 19 de agosto, a las 3:00 p.m. ET (12:00 p.m. PT) en el Santiago Bernabéu, para disputar su primer compromiso de LaLiga 2025-26 frente a Osasuna, equipo que también afronta un nuevo ciclo bajo la conducción de Alessio Lisci. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público estadounidense estará disponible a través de ESPN Plus (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español), mientras que en Sudamérica se podrá seguir por la señal de DIRECTV Sports.

¿Cómo ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna en idioma español desde Estados Unidos?

Si deseas ver el juego entre Real Madrid y Osasuna por LaLiga 2025-26 con narración y comentarios en idioma español, la señal de ESPN Deportes estará disponible en los Estados Unidos. Podrás encontrarla en los canales 206 SD y 1206 HD de DIRECTV, 602 SD y 1602 JD de U-Verso, y 140 de Dish Network. ¿Prefieres streaming? También puedes seguir toda la programación de ESPN a través de FuboTV, siempre que seas cliente del servicio.

¿Dónde ver ESPN Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid-Osasuna en inglés, ESPN+ (ESPN Plus) es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN+ transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, entre otros. El costo de la suscripción mensual es de $11.99, mientras que la anual está $119.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN+ en Estados Unidos

Planes ESPN+ Precio ESPN+ (Mensual) $11.99 ESPN+ (Anual) $119.99

ESPN+ con Hulu y Disney+

Combos de ESPN+ Precio Características Paquete Disney Trío Basic (Mensual) $16.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Trío Premium (Mensual) $26.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN+ PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Plus en los Estados Unidos?

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.

Horario, TV y dónde ver el Real Madrid vs. Osasuna en vivo por LaLiga

Fecha : Martes 19 de agosto de 2025

: Martes 19 de agosto de 2025 Hora : 3 pm ET / 12 pm PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

: 3 pm ET / 12 pm PT (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canal : ESPN (Latinoamérica) / ESPN Plus (Estados Unidos)

: ESPN (Latinoamérica) / ESPN Plus (Estados Unidos) Streaming : Disney+, ESPN+

: Disney+, ESPN+ Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)