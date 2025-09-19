El partido Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO por LaLiga 2025-26 se juega este sábado 20 de septiembre desde las 10:15 horas (ET, Estados Unidos) y será uno de los duelos más atractivos de la jornada. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega invicto, mientras que el Espanyol sorprende con un arranque sólido que lo mantiene entre los primeros lugares.

Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir este enfrentamiento en ESPN, tanto en su señal de TV como en su plataforma digital ESPN+, que transmite todos los partidos de LaLiga en USA. Aquí te contamos dónde ver, cómo acceder por televisión y cuáles son las mejores opciones para disfrutarlo online en vivo.

El Real Madrid recibe al Espanyol en el Santiago Bernabéu por LaLiga 2025-26, con transmisión EN VIVO por ESPN en Estados Unidos. (Fotos: AFP)

¿Dónde ver Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO por ESPN en USA?

El encuentro Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO será transmitido en exclusiva para Estados Unidos por ESPN+, la plataforma de streaming oficial de LaLiga. Además, algunos partidos seleccionados también se emiten por ESPN Deportes, ideal para los aficionados que prefieren los relatos en español.

Streaming principal: ESPN+ .

. Señal de TV: ESPN Deportes (español).

(español). Hora en USA: 10:15 ET.

¿Cómo ver Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO por ESPN en TV en USA?

Si quieres mirar el partido por televisión tradicional, solo necesitas contar con un plan de cable o satélite que incluya los canales de ESPN y ESPN Deportes.

ESPN transmite el encuentro en inglés, ideal para quienes prefieren la narración original.

transmite el encuentro en inglés, ideal para quienes prefieren la narración original. ESPN Deportes ofrece la cobertura completa en español, con análisis y comentarios adaptados a la audiencia latina en USA.

Para acceder, únicamente debes verificar en tu proveedor de TV la numeración del canal y sintonizarlo a la hora programada del partido.

¿Cómo ver Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO por ESPN Online en USA?

Si prefieres seguir el partido en streaming, ESPN+ es la opción principal. Con una suscripción mensual o anual, tendrás acceso a todos los partidos de LaLiga en vivo online, incluyendo este Real Madrid vs. RCD Espanyol EN VIVO.

También puedes verlo mediante la app de ESPN (disponible en móviles, tabletas, Smart TV y consolas), autenticándote con tu cuenta de cable o directamente con tu suscripción a ESPN+.

Otra alternativa son los servicios de streaming con TV en vivo como FuboTV, Hulu + Live TV o YouTube TV, que incluyen ESPN en su programación y permiten seguir los partidos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.