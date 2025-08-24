El Real Madrid visita al Real Oviedo este domingo 24 de agosto en el Estadio Municipal Carlos Tartiere por la segunda jornada de La Liga de España 2025-26. El equipo de Xabi Alonso buscará sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato frente a un Oviedo que quiere hacerse fuerte en casa. El partido será transmitido en exclusiva para Sudamérica por ESPN y Disney+, tanto en TV como en streaming. Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro en vivo: horarios, canales, opciones online y costos de suscripción.

Horarios del Real Madrid vs. Real Oviedo en Sudamérica

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:30 hs

16:30 hs Chile, Bolivia, Venezuela: 15:30 hs

15:30 hs Colombia, Perú, Ecuador: 14:30 hs

¿Cómo ver Real Madrid vs. Real Oviedo por ESPN EN VIVO?

En Sudamérica, el encuentro será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN, disponible en todos los cableoperadores principales como:

DirecTV

Claro TV

Movistar TV

Tigo Star

Cablevisión Flow

¿Cómo ver Real Madrid vs. Real Oviedo por Disney+ ONLINE?

Si prefieres seguir el partido en streaming, la opción oficial es Disney+ Premium, que ofrece toda la cobertura de La Liga en dispositivos conectados.

Disponible en: Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles (Android e iOS).

Puedes contratar el servicio en el sitio oficial de Disney+ o desde la app en tu dispositivo.

Costo de suscripción aproximado: USD 10.99 al mes en la mayoría de países de Sudamérica.

Con Disney+, también puedes ver partidos a la carta y repeticiones completas de La Liga, además de la programación habitual de ESPN.

Ficha del partido Real Madrid vs. Real Oviedo

Partido: Real Oviedo vs. Real Madrid

Real Oviedo vs. Real Madrid Competencia: La Liga 2025-26, Jornada 2

La Liga 2025-26, Jornada 2 Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Domingo 24 de agosto de 2025 Estadio: Municipal Carlos Tartiere, Oviedo

Municipal Carlos Tartiere, Oviedo Transmisión en Sudamérica: ESPN (TV), Disney+ Premium (streaming)

Real Madrid visita a Oviedo este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC