River Plate y Palmeiras se enfrentan este miércoles 17 de septiembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El choque será en el estadio Monumental a partir de las 21:30 (hora de Argentina), 20:30 (hora de Chile y Bolivia) y 19:30 (hora de Perú y Colombia), y promete ser uno de los más vibrantes de la jornada, ya que definirá al primer semifinalista del torneo.

El equipo dirigido por Martín Demichelis accedió a esta instancia tras superar a Libertad de Paraguay en la tanda de penales, mientras que el conjunto brasileño eliminó con contundencia a Universitario de Perú. Ambos llegan con historial reciente de cruces directos y con la mira puesta en otra semifinal de Libertadores.

El duelo será transmitido tanto por televisión como por streaming, lo que permite a los hinchas elegir entre verlo en TV a través de Fox Sports o ESPN, o seguirlo online en Disney+ Premium.

River Plate y Palmeiras se enfrentan en el Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. (Imagen: ESPN)

¿Dónde ver River Plate vs. Palmeiras por TV y Disney Plus?

La transmisión del partido de la Copa Libertadores 2025 entre River Plate y Palmeiras estará disponible en distintos países a través de señales deportivas:

Argentina : Fox Sports.

: Fox Sports. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela : ESPN.

: ESPN. Streaming: Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

De esta forma, los hinchas podrán elegir si seguir el encuentro desde la TV tradicional o a través de la opción online.

¿Cómo ver River Plate vs. Palmeiras en ESPN y Fox Sports?

La cobertura televisiva estará dividida por regiones. En Argentina, el partido se verá por Fox Sports, mientras que en el resto de Sudamérica (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela) la transmisión será exclusiva de ESPN.

Para verlo en estas señales necesitas:

Tener contratado un servicio de cable o TV satelital que incluya ESPN o Fox Sports. Revisar en la guía de programación el canal correspondiente en tu país. Si no cuentas con TV tradicional, puedes usar las plataformas digitales de tu proveedor (DirecTV Go, Claro Video, Movistar TV, entre otros).

Dispositivos compatibles para ver ESPN y Fox Sports:

Televisores con decodificador de cable o satélite.

Smart TV con apps de los operadores.

PC o laptops vía navegador.

Smartphones y tablets (iOS y Android) con apps de TV paga.

¿Cómo ver River Plate vs. Palmeiras en Disney Plus?

El partido también podrá verse vía Disney+ Premium, que desde 2024 incorporó los contenidos deportivos de ESPN, reemplazando la plataforma Star+.

Para mirar River vs. Palmeiras en Disney+, sigue estos pasos:

Contrata Disney+ Premium, el plan que incluye ESPN y transmisiones deportivas en vivo. Ingresa a la aplicación o página oficial de Disney+. Ve a la sección Deportes / ESPN. Selecciona el evento de la Copa Libertadores – River Plate vs. Palmeiras y haz clic en “Ver en vivo”.

Dispositivos compatibles con Disney+:

Smart TV (Samsung, LG, Roku TV, Android TV, Apple TV).

Consolas de videojuegos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S).

Computadoras (Windows y Mac) mediante navegador.

Smartphones y tablets (iOS y Android).

Chromecast y Fire TV Stick para transmitir desde el móvil.

De esta forma, los hinchas podrán disfrutar del partido en alta definición, con total flexibilidad y desde cualquier lugar con conexión a internet.