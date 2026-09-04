Andy Ruiz Jr. vuelve al ring este viernes 4 de septiembre para medirse ante el polaco Damian Knyba en una pelea de peso pesado que concentra la atención del boxeo internacional. El combate se disputará en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y podrá verse en América Latina por ESPN en TV paga y mediante Disney+ en streaming ; ESPN Deportes también informa disponibilidad de la plataforma para México y otros mercados latinoamericanos.

Después de dos años fuera del cuadrilátero, Andy Ruiz Jr. regresa a la acción este viernes 4 de septiembre ante el invicto polaco Damian Knyba, en una pelea de peso pesado programada en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El retorno del excampeón mundial mexicano-estadounidense despierta especial interés entre los seguidores del boxeo, no solo por su antecedente como primer campeón de los pesos pesados de ascendencia mexicana, sino también por lo que representa este combate en su camino de vuelta hacia las grandes oportunidades de la división.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba por TV y Streaming Online?

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se disputa este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Para la audiencia de América Latina, ESPN figura como señal de TV paga y Disney+ como alternativa de streaming; no obstante, ESPN Deportes indica que también está disponible por Disney+ en México y Latinoamérica.

País o mercado TV de paga Streaming Hora de inicio de la cartelera principal* Alternativa oficial México ESPN Disney+ 6:00 p. m. CDMX DAZN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ESPN, según operador local Disney+ 6:00 p. m. DAZN Panamá ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Colombia ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Ecuador ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Perú ESPN, según operador local Disney+ 7:00 p. m. DAZN Venezuela, Bolivia, Paraguay y República Dominicana ESPN, según operador local Disney+ 8:00 p. m. aprox. DAZN Argentina, Chile y Uruguay ESPN, según operador local Disney+ 9:00 p. m. DAZN Brasil Consultar disponibilidad local de ESPN Consultar Disney+ local 9:00 p. m. aprox. DAZN Estados Unidos No por ESPN No por Disney+ 8:00 p. m. ET TNT, truTV y DAZN Resto del mundo No aplica ESPN como señal confirmada No aplica Disney+ como señal confirmada Según huso horario DAZN

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