ESPN transmite la pelea estelar entre Du Plessis vs. Chimaev este sábado 16 de agosto por el título peso mediano en el UFC 319, desde el United Center, ciudad de Chicago. (Foto: UFC Español)
Jairo Rúa
Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev se enfrentarán en una pelea por el título este fin de semana, encabezando una cartelera repleta en UFC 319. Aquí, el rey de peso mediano busca una tercera defensa exitosa del título consecutiva, habiendo ya retenido el cinturón con una sumisión de Israel Adesanya y una decisión sobre Sean Strickland. Desde todas partes de Latinoamérica, podrás ver la pelea en vivo online por TV y streaming online, desde cualquier dispositivo móvil desde ESPN KNOCKOUT.

De hecho, el sudafricano le arrebató el cinturón a Strickland en 2024, por decisión, en su primera pelea, y además logró vencer por nocaut al excampeón Robert Whittaker. Si bien Du Plessis tiene un estilo peculiar, el peleador de 31 años ha demostrado ser imbatible en la UFC hasta la fecha.

Pero también lo ha hecho Chimaev. El ruso, de 31 años, nunca ha perdido en MMA, de hecho, y aunque las lesiones y enfermedades han mantenido sus apariciones en el octágono esporádicas , ha sido aterrador cuando ha competido.

UFC39: Du Plessi - Chimaev, se realizará este sábado 16 de agosto desde el United Center en Chicago. (Foto: UFC Español)
¿Cómo ver ESPN KnockOut EN VIVO, Du Plessis vs. Chimaev por UFC 319?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí podrás seguir el combate entre Manny Pacquiao y Mario Barrios por el título de peso medio mediano del CMB que ostenta el mexicano.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en Chicago?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaAntina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)Disney Plus
ChileDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD)Disney Plus
ColombiaDirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D)Disney Plus
EcuadorDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)Disney Plus
PerúDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)Disney Plus
UruguayDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)Disney Plus
VenezuelaSimple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39).Disney Plus
ParaguayPersonal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)Disney Plus
BoliviaEntel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)Disney Plus
MéxicoSky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD)Disney Plus
República DominicanaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)Disney Plus
HondurasSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
El SalvadorSky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
NicaraguaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
Costa RicaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)Disney Plus
PanamáSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)Disney Plus
Desde Chicago, Du Plessis vs. Chimaev serán protagonistas de la pelea estelar de UFC 319, que será este sábado 16 de agosto de 2015 en el United Center. (Foto: UFC / Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO? Precios por país

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PaísesDisney Plan EstándarDisney Plan Premium
MéxicoMensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509
ArgentinaMensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599
ColombiaMensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900
PerúMensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90
ChileMensual: 9.900 / Anual: 82.900Mensual: 13.500 / Anual: 113.400
EcuadorMensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99
