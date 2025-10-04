La UFC 320 llega este sábado 4 de octubre al T-Mobile Arena de Las Vegas con la esperada revancha entre Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2, pelea por el cinturón del peso semipesado. El evento será transmitido a través de ESPN KnockOut TV y Disney Plus, lo que permitirá a los fanáticos seguir toda la acción en vivo desde distintas regiones.

Además del combate estelar, la cartelera incluye la defensa del título gallo de Merab Dvalishvili ante Cory Sandhagen, junto con enfrentamientos que pueden definir el futuro inmediato de varias divisiones. Una noche que promete acción de principio a fin.

Si quieres ver el UFC 320, aquí te contamos cómo seguirlo EN VIVO por televisión y streaming, además de los detalles de acceso por ESPN y Disney Plus en Sudamérica, Estados Unidos y otras regiones.

Magomed Ankalaev y Alex Pereira se enfrentan en UFC 320, pelea disponible EN VIVO por ESPN KnockOut TV y Disney Plus Online. (Foto: UFC)

¿Dónde ver UFC 320 por ESPN KnockOut y Disney Plus?

La pelea Ankalaev vs Pereira 2 será transmitida en vivo por ESPN KnockOut TV, disponible dentro del Plan Premium de Disney+ en varios países de Latinoamérica. Así, los suscriptores podrán acceder a toda la cartelera estelar y preliminares sin interrupciones.

En Estados Unidos, el evento estará disponible como PPV exclusivo de ESPN, mientras que en Sudamérica la señal de ESPN ofrecerá las preliminares por TV y la cartelera completa por Disney+.

¿Dónde ver ESPN en Sudamérica y Estados Unidos?

Sudamérica: ESPN transmitirá las peleas preliminares en TV , mientras que la cartelera principal estará disponible en streaming por Disney+ (Plan Premium) con la integración de ESPN KnockOut.

ESPN transmitirá las , mientras que la cartelera principal estará disponible en streaming por con la integración de ESPN KnockOut. Estados Unidos: ESPN tiene los derechos completos del evento. Los fans podrán ver preliminares por FX, ESPNEWS y ESPN+, mientras que la pelea principal será vía ESPN PPV.

Región Cobertura ESPN Sudamérica Preliminares por TV; cartelera completa en Disney+ Estados Unidos Preliminares por FX/ESPNEWS/ESPN+; evento principal en ESPN PPV

¿Dónde ver UFC 320 en Disney Plus online?

El UFC 320 también estará disponible en el streaming de Disney+ mediante el Plan Premium, que incluye ESPN KnockOut en su oferta de deportes en Latinoamérica. Esto permitirá ver toda la cartelera completa online, incluyendo la pelea estelar Ankalaev vs Pereira 2.

En Estados Unidos, Disney+ no incluye la transmisión de UFC, ya que el acceso es únicamente mediante ESPN PPV.

Región Acceso por Disney+ Latinoamérica Evento completo por Disney+ (Plan Premium con ESPN KnockOut) Estados Unidos No disponible; transmisión exclusiva por ESPN PPV