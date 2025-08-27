Siendo esta la segunda temporada del formato de liga única de 36 equipos y con las fases previas concluidas, la expectación crece de cara al sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco. La ceremonia está programada para comenzar a las 6 p.m. (horario peninsular) / 10 a.m. (Tiempo del Centro de México) / 12 p.m. ET (Hora del Este) / 9 a.m. PT (Hora del Pacífico), por lo que los fanáticos del fútbol de todo el mundo podrán seguirlo en vivo a través de ESPN. Una vez más, los equipos más grandes de Europa, como el Real Madrid, FC Barcelona, París Saint-Germain, Inter de Milán, Liverpool y Bayern Múnich, se preparan para competir en la presente edición del prestigioso torneo continental de clubes.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, sorteo de la Champions League 2025-26?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. De esta manera, puedes ver el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26. Si en caso tu opción es verlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO, sorteo de la Champions League 2024-25?

ESPN 2 se encuentra disponible en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Podrás ver la señal de ESPN en tu teléfono celular vía streaming descargando la app de Disney Plus.

PAÍSES ESPN 2 STREAMING Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, sorteo de la UEFA Champions League 2024-25? Precios por país

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PAÍSES DISNEY PLAN ESTÁNDAR DISNEY PLAN PREMIUM México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos