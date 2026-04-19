La emoción continúa en WrestleMania 42 con su esperada Noche 2, que se celebra este domingo 19 de abril de 2026 (6:00 p.m. ET) desde el imponente Allegiant Stadium en Nevada, Estados Unidos . Tras una primera jornada cargada de intensidad, el espectáculo regresa con una cartelera aún más explosiva, encabezada por uno de los combates más mediáticos del año en la lucha libre profesional.

En el evento estelar, CM Punk defiende el Campeonato Mundial Peso Pesado frente a Roman Reigns , en un enfrentamiento que paraliza al universo WWE por la historia, rivalidad y legado de ambos competidores. Se trata de un duelo de alto impacto que promete definir el rumbo de la compañía en los próximos meses, y si quieres ver WrestleMania 2026 EN VIVO desde Estados Unidos , podrás hacerlo a través de ESPN .

¿Cómo ver ESPN en vivo, WrestleMania 2026 (Noche 2) hoy 19 de abril?

Para ver ESPN en vivo desde Estados Unidos, los usuarios pueden acceder directamente a través de la plataforma digital de la cadena, disponible tanto en su sitio web oficial como en su aplicación móvil. Este servicio permite seguir eventos deportivos en tiempo real, incluyendo WWE WrestleMania 2026, siempre que se cuente con una suscripción activa a un proveedor de televisión por cable o streaming que incluya ESPN en su paquete.

Otra opción es utilizar servicios de TV en streaming como Hulu + Live TV, YouTube TV o Sling TV, los cuales incluyen ESPN dentro de su oferta de canales en vivo. Estas plataformas permiten ver la señal desde distintos dispositivos como smartphones, tablets, Smart TV o computadoras, facilitando el acceso al evento desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Qué canal debo poner para ver ESPN en vivo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, ESPN no tiene un único número de canal fijo, ya que varía según el proveedor de televisión por cable o satélite que tengas contratado.

Aquí algunos ejemplos referenciales:

Xfinity (Comcast): canal 206 (HD)

canal 206 (HD) DirecTV: canal 206

canal 206 Dish Network: canal 140

canal 140 Spectrum (Charter): canal 24, 39 o 300+ (depende de la ciudad)

Horarios para ver en vivo WrestleMania 2026 (Noche 2)

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 12:00 a.m. (medianoche del lunes 20)

12:00 a.m. (medianoche del lunes 20) México: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú / Colombia / Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina / Uruguay / Paraguay: 7:00 p.m.

Cartelera WrestleMania 2026 – Noche 2

CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial Peso Pesado (evento estelar)

por el Campeonato Mundial Peso Pesado (evento estelar) Jade Cargill vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE

por el Campeonato Femenino de WWE Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de los Estados Unidos

por el Campeonato de los Estados Unidos Dominik Mysterio vs. Finn Bálor (con aparición de “The Demon”)

(con aparición de “The Demon”) Ladder Match – Campeonato Intercontinental - Penta vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio

Penta vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio Brock Lesnar vs. Oba Femi