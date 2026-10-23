Llegó el momento más esperado de la temporada. Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers se verán las caras hoy viernes 23 de octubre por el Juego 1 de la Serie Mundial 2026 en American Family Field, Milwaukee. Este vibrante compromiso iniciará a las 18:00 horas de Estados Unidos (PT), México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua; 19:00 horas en Panamá, Perú, Ecuador y Colombia; y 20:00 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Puerto Rico. Ambos equipos quieren hacer historia y levantar por primera vez el Trofeo de Comisionado.

Los Brewers vuelven a la Serie Mundial desde 1982. Por su parte, los Rays disputarán su tercer Clásico de Otoño. Participó en 2008 y 2020. Ambas franquicias dejaron gratas sensaciones a lo largo de la temporada, por lo que viviremos un partido intenso y emotivo. El equipo que consiga cuatro victorias se convertirá en campeón de las Grandes Ligas, por primera vez en su historia.

¿Quieres ver el Juego 1 de Rays vs. Brewers en Latinoamérica? En Sudamérica, puedes consultar la disponibilidad de ESPN y sus señales complementarias, así como las opciones de streaming de Disney+ según la programación y el territorio.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Rays vs. Brewers por el Juego 1 de la MLB?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Para ver Rays vs. Brewers en Perú y Sudamérica, consulta la programación de ESPN y la disponibilidad del partido en Disney+ Premium. La señal televisiva asignada al encuentro puede variar entre territorios, por lo que es importante comprobar la guía de tu operador.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina Telecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HD Disney+ Perú Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD Disney+ Chile Movistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49 Disney+ México Sky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Ecuador CNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HD Disney+ Uruguay Cablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HD Disney+ Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Rays vs. Brewers por la MLB 2026?

ESPN2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte de los contenidos deportivos de Disney+, de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad en cada territorio.

Para ver Rays vs. Brewers por ESPN2, revisa la programación local de tu país. La señal que emita el partido puede variar según los derechos de transmisión y la distribución de contenidos de cada operador.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HD Disney+ Chile Movistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28 Disney+ Ecuador Grupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HD Disney+ Perú Movistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HD Disney+ Uruguay Cablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39 Disney+ Paraguay Personal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HD Disney+ Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HD Disney+ México Sky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HD Disney+ República Dominicana Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HD Disney+ Honduras Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Guatemala Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ El Salvador Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Nicaragua Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HD Disney+ Costa Rica Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155 Disney+ Panamá Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO, Rays vs. Brewers por juego 1 de Serie Mundial 2026?

ESPN3 es otra de las señales deportivas disponibles en distintos mercados de Latinoamérica. Los números de canal dependen del operador y del país. Para seguir el Juego 1 entre Rays vs. Brewers, comprueba la guía de programación correspondiente y la disponibilidad del encuentro en tu servicio de televisión o streaming.

Países ESPN 3 Streaming Argentina DirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Flow: 104 (SD/HD); Telecentro: 1012 (HD). Disney+ Premium Bolivia Tigo: 507 (SD) / 707 (HD); Entel: 105 (HD). Disney+ Premium Brasil Claro TV / NET: 72 / 572 (HD); SKY: 199 / 599 (HD); Vivo TV: 572 (HD). Disney+ Premium Chile DirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 176 / 476 (HD); VTR: 153 / 842 (HD); Tuves HD: 108; Movistar TV: 495 / 887 (HD); Zapping: 43. Disney+ Premium Colombia DirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 512 (SD) / 1512 (HD); Movistar TV: 488 (SD) / 887 (HD); Tigo: 29–34 / 241 (HD). Disney+ Premium Costa Rica SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD). Disney+ Premium Cuba Disponibilidad limitada a través de red hotelera o servicios satelitales internacionales (SKY: 559 / 1559). Disney+ Premium Ecuador DirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Claro TV: 92 (SD) / 592 (HD); Grupo TV Cable (Xtrim): 204 (SD) / 736 (HD). Disney+ Premium El Salvador SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 1303 (HD). Disney+ Premium Guatemala SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD). Disney+ Premium Haití Disponibilidad según operador internacional o señal satelital regional (DirecTV / SKY). Disney+ Premium Honduras SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD). Disney+ Premium México Dish: 344; izzi: 510; Megacable: 307; SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Star TV: 503; Totalplay: 520. Disney+ Premium Nicaragua SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 303 (SD) / 721 (HD). Disney+ Premium Panamá SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD); Tigo: 371 (SD) / 1371 (HD); +Móvil: 253 (SD) / 1253 (HD). Disney+ Premium Paraguay Personal Flow: 105 (HD); Tigo: 106 (SD) / 712 (HD); Claro TV: 106 (SD) / 1106 (HD); Copaco (IPTV): 53. Disney+ Premium Perú DirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD); Movistar TV: 504 (SD) / 742–786 (HD); Claro TV: 66 (SD) / 522 (HD). Disney+ Premium República Dominicana SKY: 559 (SD) / 1559 (HD); Claro TV: 308 (SD) / 1308 (HD). Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium online, Rays vs. Brewers por Serie Mundial 2026?

Disney+ Premium es una alternativa para acceder a contenidos deportivos de ESPN por internet en los países donde está disponible. La transmisión del Juego 1 de Rays vs. Brewers dependerá de los derechos de emisión y de la programación de cada mercado, por lo que conviene comprobar que el encuentro figure en el catálogo deportivo de tu región.

Estos son los precios de referencia del Plan Premium de Disney+ que figuran en la plantilla original:

Países Disney+ Premium mensual Disney+ Premium anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ cuenta con diferentes planes para acceder a películas, series y contenidos deportivos de ESPN. La oferta de deportes, los canales lineales, los eventos exclusivos y la cobertura de la MLB dependen del país y de la suscripción contratada.

Plan Disney+ Estándar

Estas son las características recogidas en la plantilla original:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 con anuncios.

Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Descargas hasta en diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total.

Plan Disney+ Premium

Estas son las características recogidas en la plantilla original:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star sin anuncios.

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.

Video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced.

Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

¿Cómo ver Disney Plus Premium?

Para disfrutar de Disney+ Premium y el partido entre Brewers vs. Dodgers, primero debes asegurarte de tener el plan activo y luego vincular tu cuenta a tus dispositivos.

Suscribirse al plan Premium

Si aún no tienes una cuenta o necesitas actualizar tu plan actual, sigue estos pasos:

Ingresa a DisneyPlus.com desde el navegador de tu computadora o celular. Escribe tu correo electrónico y crea una contraseña. En la pantalla de opciones de suscripción, selecciona el plan Disney+ Premium (este plan te permite ver contenido en 4K UHD, hacer descargas y usar hasta 4 pantallas simultáneas). Ingresa tus datos de pago para confirmar la suscripción.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.

El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial MLB 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con el objetivo de conquistar una victoria en el Clásico de Otoño y acercarse al primer título de las Grandes Ligas para cualquiera de las dos franquicias. La transmisión en vivo del béisbol en Estados Unidos estará disponible por FOX y FOX Deportes, mientras que los aficionados podrán seguir el partido online mediante FOX One y MLB.TV, según las condiciones de acceso de cada servicio. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las opciones para seguir la cobertura de la MLB, mientras que en México los aficionados también podrán consultar la programación de Canal 9 (Nu9ve). La disponibilidad de cada señal depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes. Por ello, conviene identificar el canal de televisión o la plataforma de streaming autorizada para ver Rays vs. Brewers en vivo, consultar las novedades del encuentro y seguir el marcador, las estadísticas y las jugadas decisivas de una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito. (VIDEO DE X: @Brewers)