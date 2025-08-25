Carlos Alcaraz debuta en el US Open 2025 ante Reilly Opelka con el objetivo de mantener su enorme dinámica hacia la reconquista de Nueva York y del número uno, este lunes 25 de agosto desde las 8:10 p.m. ET / 5:30 p.m. PT., desde el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King en Nueva York. El título otorga el premio doble de volver a la cima del ranking ATP, igual que en 2022, y para ello deberá superar un complicado estreno ante un sacador para olvidarse de los fantasmas del curso pasado con el adiós en segunda ronda. ESPN se encargará de cubrir la cobertura del partido de tenis en vivo online desde cualquier dispositivo móvil en toda Latinoamérica.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Reilly Opelka vs. Carlos Alcaraz por US Open 2025?
Para ver el juego Reilly Opelka vs. Carlos Alcaraz por la primera ronda de US Open 2025, necesitarás contar con el canal ESPN en el cableoperador de tu preferencia o ser cliente de la plataforma streaming de Disney+.
Ambos servicios se encuentran disponibles en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.
|PAÍSES
|ESPN LATINOAMÉRICA
|STREAMING
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO ONLINE, OPELKA VS. ALCARAZ?
Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:
|PAÍSES
|DISNEY PLAN ESTÁNDAR
|DISNEY PLAN PREMIUM
|México
|Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839
|Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509
|Argentina
|Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149
|Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599
|Colombia
|Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900
|Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900
|Perú
|Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90
|Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90
|Chile
|Mensual: 9.900 / Anual: 82.900
|Mensual: 13.500 / Anual: 113.400
|Ecuador
|Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00
|Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
- Reproducción simultánea en dos dispositivos
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos
Fecha, hora, TV y online: Reilly Opelka vs. Carlos Alcaraz
Conoce los datos clave para ver el partido de tenis en vivo online, entre Reilly Opelka vs. Carlos Alcaraz, por la primera ronda del Abierto de Estados Unidos (US Open), este lunes 25 de agosto.
- Fecha: Lunes, 25 de agosto de 2025
- Horario: 8:10pm ET / 7:10pm CT / 5:30pm PT
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus
- Lugar: Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King, Nueva York