FC Barcelona vs. Girona EN VIVO por LaLiga 2025/2026: con transmisión por ESPN. (Foto: AFP)
Andrés Manrique
El FC Barcelona se enfrenta al Girona este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuïc, por la novena fecha de LaLiga 2025/2026. El equipo de Hansi Flick busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas entre LaLiga y Champions League, mientras que Girona llega con buena racha y tres partidos sin perder.

En el Barcelona, la ofensiva estará liderada por Robert Lewandowski, con posible participación de Marcus Rashford, mientras que en Girona destacan Daley Blind, Paulo Gazzaniga y Vladyslav Vanat. El partido se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+ (Plan Premium) en Sudamérica y por ESPN en Estados Unidos.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs. Girona?

El partido está programado para el sábado 18 de octubre de 2025 a las siguientes horas según el país:

PaísHora del partido
Argentina11:15 a.m.
Chile11:15 a.m.
Uruguay11:15 a.m.
Colombia9:15 a.m.
Perú9:15 a.m.
Ecuador9:15 a.m.
Estados Unidos (ET)10:15 a.m.

¿Dónde puedo ver el partido Barcelona vs. Girona en vivo?

El encuentro entre FC Barcelona y Girona se podrá ver en vivo mediante las siguientes plataformas:

  • Sudamérica: Transmisión en Disney+ Plan Premium, que incluye los canales de ESPN en vivo.
  • Estados Unidos: Transmisión por ESPN Select, ESPN App o ESPN Deportes desde las 10:15 a.m. (ET).

¿Cómo ver ESPN en vivo desde Sudamérica y Estados Unidos?

En Sudamérica, se puede acceder a ESPN de dos formas: mediante Disney+ Plan Premium o a través de operadores de televisión por cable.

Acceso mediante Disney+

  1. Suscríbete al Plan Premium de Disney+ que incluye ESPN+.
  2. Ingresa a la aplicación o sitio web de Disney+ con tu cuenta activa.
  3. Selecciona la sección ESPN para acceder al contenido deportivo en vivo.
  4. Disfruta de los eventos en directo, incluyendo LaLiga y otros deportes según la programación.

Acceso mediante teleoperadoras

Varios operadores de TV por cable ofrecen ESPN como parte de sus paquetes:

PaísOperadores principales
ArgentinaCablevisión, Telecentro, Supercanal
ColombiaClaro, ETB
ChileVTR, Entel
EcuadorTV Cable
PerúMovistar, Claro, DIRECTV
UruguayNuevo Siglo, Montecable

Pasos para ver ESPN a través de tu operador:

  1. Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN.
  2. Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador).
  3. Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.
FC Barcelona recibe al Girona por LaLiga 2025/2026: sigue el partido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ este sábado 18 de octubre. (Imagen: Barcelona)
En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming:

Con suscripción por cable o satélite

  1. Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV.
  2. Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN.
  3. Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.

Sin suscripción por cable

  1. Suscríbete a ESPN Select o ESPN Unlimited, que ofrecen acceso a ESPN+ y otros contenidos deportivos.
  2. Usa la aplicación ESPN en móvil, Smart TV o navegador web.
  3. Inicia sesión con tu cuenta de ESPN para ver los eventos en vivo.

Servicios como Hulu + Live TV, FuboTV, Spectrum TV y DIRECTV streaming permiten acceder a ESPN Unlimited como parte de su paquete.

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

