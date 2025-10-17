El FC Barcelona se enfrenta al Girona este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuïc, por la novena fecha de LaLiga 2025/2026. El equipo de Hansi Flick busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas entre LaLiga y Champions League, mientras que Girona llega con buena racha y tres partidos sin perder.
En el Barcelona, la ofensiva estará liderada por Robert Lewandowski, con posible participación de Marcus Rashford, mientras que en Girona destacan Daley Blind, Paulo Gazzaniga y Vladyslav Vanat. El partido se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+ (Plan Premium) en Sudamérica y por ESPN en Estados Unidos.
¿A qué hora se juega el Barcelona vs. Girona?
El partido está programado para el sábado 18 de octubre de 2025 a las siguientes horas según el país:
|País
|Hora del partido
|Argentina
|11:15 a.m.
|Chile
|11:15 a.m.
|Uruguay
|11:15 a.m.
|Colombia
|9:15 a.m.
|Perú
|9:15 a.m.
|Ecuador
|9:15 a.m.
|Estados Unidos (ET)
|10:15 a.m.
¿Dónde puedo ver el partido Barcelona vs. Girona en vivo?
El encuentro entre FC Barcelona y Girona se podrá ver en vivo mediante las siguientes plataformas:
- Sudamérica: Transmisión en Disney+ Plan Premium, que incluye los canales de ESPN en vivo.
- Estados Unidos: Transmisión por ESPN Select, ESPN App o ESPN Deportes desde las 10:15 a.m. (ET).
¿Cómo ver ESPN en vivo desde Sudamérica y Estados Unidos?
En Sudamérica, se puede acceder a ESPN de dos formas: mediante Disney+ Plan Premium o a través de operadores de televisión por cable.
Acceso mediante Disney+
- Suscríbete al Plan Premium de Disney+ que incluye ESPN+.
- Ingresa a la aplicación o sitio web de Disney+ con tu cuenta activa.
- Selecciona la sección ESPN para acceder al contenido deportivo en vivo.
- Disfruta de los eventos en directo, incluyendo LaLiga y otros deportes según la programación.
Acceso mediante teleoperadoras
Varios operadores de TV por cable ofrecen ESPN como parte de sus paquetes:
|País
|Operadores principales
|Argentina
|Cablevisión, Telecentro, Supercanal
|Colombia
|Claro, ETB
|Chile
|VTR, Entel
|Ecuador
|TV Cable
|Perú
|Movistar, Claro, DIRECTV
|Uruguay
|Nuevo Siglo, Montecable
Pasos para ver ESPN a través de tu operador:
- Verifica tu suscripción para confirmar que incluya los canales ESPN.
- Sintoniza los canales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4 según la guía de tu operador).
- Accede a la aplicación ESPN si tu operador lo permite, usando tus credenciales para ver contenido en vivo en dispositivos móviles o Smart TV.
En Estados Unidos, puedes acceder a ESPN en vivo mediante suscripción por cable o servicios de streaming:
Con suscripción por cable o satélite
- Descarga la aplicación ESPN en tu dispositivo móvil o Smart TV.
- Inicia sesión con tus credenciales de TV por cable o satélite que incluya ESPN.
- Accede a la transmisión en vivo de ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.
Sin suscripción por cable
- Suscríbete a ESPN Select o ESPN Unlimited, que ofrecen acceso a ESPN+ y otros contenidos deportivos.
- Usa la aplicación ESPN en móvil, Smart TV o navegador web.
- Inicia sesión con tu cuenta de ESPN para ver los eventos en vivo.
Servicios como Hulu + Live TV, FuboTV, Spectrum TV y DIRECTV streaming permiten acceder a ESPN Unlimited como parte de su paquete.