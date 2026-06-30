Jairo Rúa
Jairo Rúa

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue subiendo de intensidad con el duelo entre la selección de Costa de Marfil y el combinado nacional de Noruega, programado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), para las 14:00 horas ET / 11:00 horas PT. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en cualquier lugar de Sudamérica? Sigue la señal oficial de ESPN en televisión de pago y por la plataforma Disney+ Premium vía streaming, según la programación deportiva de la cadena.

FOX Sport transmite el partido entre Noruega vs. Costa de Marfil en vivo y en directo este martes 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
FOX Sport transmite el partido entre Noruega vs. Costa de Marfil en vivo y en directo este martes 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Noruega vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Noruega vs. Costa de Marfil que se realizará los 16avos de final del Mundial 2026.

Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Noruega vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además, los suscriptores tienen acceso a programación especial, análisis, entrevistas, repeticiones y las últimas noticias sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

Disney+ Premium: precios

PaísPrecio mensual
ColombiaCOP $49.900
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
Venezuela USD $16.99
ParaguayUSD $16.99
UruguayUSD $26.99
BrasilR$ 46,90

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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Noruega vs. Costa de Marfil por la Copa Mundial FIFA 2026: día, horarios, canales y dónde juegan

DetalleInformación
PartidoNoruega vs. Costa de Marfil
Horarios12:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador)
CompeticiónCopa Mundial de la FIFA 2026

Noruega vs. Costa de Marfil juegan uno de los partidos más atractivos de la jornada. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026.

DIRECTV EN VIVO, Costa de Marfil vs. Noruega online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo. (Video: @herrelandslaget)
DIRECTV EN VIVO, Costa de Marfil vs. Noruega online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo. (Video: @herrelandslaget)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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