La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue subiendo de intensidad con el duelo entre la selección de Costa de Marfil y el combinado nacional de Noruega, programado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), para las 14:00 horas ET / 11:00 horas PT . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en cualquier lugar de Sudamérica? Sigue la señal oficial de ESPN en televisión de pago y por la plataforma Disney+ Premium vía streaming, según la programación deportiva de la cadena.

FOX Sport transmite el partido entre Noruega vs. Costa de Marfil en vivo y en directo este martes 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

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Noruega vs. Costa de Marfil por la Copa Mundial FIFA 2026: día, horarios, canales y dónde juegan

Detalle Información Partido Noruega vs. Costa de Marfil Horarios 12:00 p. m. (Perú, Colombia y Ecuador) Competición Copa Mundial de la FIFA 2026

Noruega vs. Costa de Marfil juegan uno de los partidos más atractivos de la jornada. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026.

DIRECTV EN VIVO, Costa de Marfil vs. Noruega online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo. (Video: @herrelandslaget)