El fútbol europeo continúa definiendo a sus clasificados rumbo al Mundial 2026, y este martes 14 de octubre, el protagonismo se lo lleva Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, que enfrentará a Hungría en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El encuentro corresponde a la jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026, donde los lusos buscan consolidarse como líderes.

Portugal llega con la moral en alto tras vencer 1-0 a Irlanda, mientras que Hungría viene de imponerse 2-0 a Armenia. Ambos conjuntos se enfrentaron el pasado 9 de septiembre en Budapest, con triunfo portugués por 2-3 gracias a los goles de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Joao Cancelo. Ahora, en casa, los dirigidos por Roberto Martínez buscarán un nuevo triunfo que les asegure el boleto directo al Mundial.

¿A qué hora juega Portugal vs. Hungría?

Ciudad: Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Martes 14 de octubre de 2025 Horario: Estados Unidos: 2:45 p.m. ET / México: 12:45 p.m / España: 7:45 p.m.

2:45 p.m. ET 12:45 p.m 7:45 p.m. Estadio: José Alvalade

¿Dónde ver Portugal vs. Hungría EN VIVO por TV y online?

El esperado duelo entre Portugal y Hungría se podrá ver EN VIVO por ESPN para toda Latinoamérica, mientras que la opción de streaming online estará disponible a través de Disney Plus, plataforma oficial de la cadena deportiva.

Además, en otros territorios, el partido será transmitido en:

Estados Unidos: FOX Soccer Plus y ViX (disponible también en Amazon Prime y fuboTV).

FOX Soccer Plus y ViX (disponible también en Amazon Prime y fuboTV). México: Sky Sports y Sky+.

Sky Sports y Sky+. España: UEFA TV y Dazn.

De esta forma, los aficionados de Cristiano Ronaldo podrán seguir todos los detalles del encuentro desde cualquier dispositivo, ya sea en televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil.

Últimos resultados de Portugal

Rival Resultado Competición Irlanda 1-0 (V) Eliminatorias UEFA Hungría 3-2 (V) Eliminatorias UEFA Armenia 5-0 (V) Eliminatorias UEFA España 2-2 (E) UEFA Nations League Alemania 2-1 (V) UEFA Nations League

Últimos resultados de Hungría

Rival Resultado Competición Armenia 2-0 (V) Eliminatorias UEFA Portugal 2-3 (D) Eliminatorias UEFA Irlanda 2-2 (E) Eliminatorias UEFA Azerbaiyán 2-1 (V) Amistoso Suecia 0-2 (D) Amistoso

Posibles alineaciones

Portugal:Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao.

Hungría:Balazs Toth; Milos Kerkez, Attila Szalai, Willi Orbán, Loïc Négo; Zsolt Nagy, Callum Styles, Dominik Szoboszlai, Alex Töth, Bendegúz Bolla; Barnabás Varga.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo (R) celebrates with team mates after scoring the 1-2 penalty goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Hungary and Portugal on September 9, 2025 in Budapest, Hungary. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) / ATTILA KISBENEDEK