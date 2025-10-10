El sábado 11 de octubre, a partir de las 2:45 p.m. ET / 9:45 p.m. horario local, la Selección de Portugal se enfrentará a su similar de la República de Irlanda en un duelo clave por las Eliminatorias 2026, con el equipo de Cristiano Ronaldo buscando mantener su inicio perfecto. Portugal llega a la Jornada 7 con dos victorias en el Grupo F, incluyendo la conseguida ante Hungría gracias a un gol de CR7 y un agónico tanto de João Cancelo. El equipo luso buscará aprovechar el momento anímico para continuar su camino hacia la clasificación mundialista.

Por su parte, la República de Irlanda llega a este encuentro con la necesidad urgente de sumar sus primeros puntos en la fase de clasificación, tras perder su debut ante Armenia por 2-1 en Ereván. Sin embargo, el entrenador ha anunciado el regreso de dos figuras fundamentales al once: el delantero Troy Parrott y el capitán Seamus Coleman. La vuelta de estos dos jugadores clave se espera que fortalezca significativamente tanto la ofensiva como la defensa del equipo irlandés.

Después el Estadio Jose Alvalade, ubicado en la ciudad de Lisboa , los Lusos siguen con el objetivo de asegurar la cima del Grupo F y si vives en cualquier país de Sudamérica, podrás seguir este partido en vivo online por la señal de ESPN en directo y vía Disney Plus Premium.

Vuelve Cristiano Ronaldo a las Eliminatorias 2026. Te decimos a qué hora juega Portugal vs. Irlanda y qué canal transmite el partido EN VIVO en USA y México. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Dónde ver ESPN en vivo, Portugal vs. Irlanda por Eliminatorias?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Si en caso tu opción es verlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO, el partido Portugal - Hungría online gratis?

ESPN 2 se encuentra disponible en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Podrás ver la señal de ESPN en tu teléfono celular vía streaming descargando la app de Disney Plus.

Dónde ver Disney+ en vivo online, el partido Portugal vs. Irlanda

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

Con dos triunfos en dos partidos, Portugal lidera el Grupo F de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con seis puntos. | Crédito: Seleções de Portugal / Facebook

Alineaciones posible de Portugal y Irlanda

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Rúben Días, Rúben Neves, João Cancelo; João Neves, Vítor Ferreira (Vitinha); Pedro Neto, Bruno Miguel Borges Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo.

Diogo Costa; Nuno Mendes, Rúben Días, Rúben Neves, João Cancelo; João Neves, Vítor Ferreira (Vitinha); Pedro Neto, Bruno Miguel Borges Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. Irlanda: Caoimhín Kelleher; Dara O’Shea, Nathan Collins, Jake O’Brien; Ryan Manning, Jason Knight, Josh Cullen, Chiedozie Ogbene; Finn Azaz, Jack Taylor; Evan Ferguson.

Fecha, hora, TV y online para ver Portugal vs. Irlanda

Partido: Portugal vs. Irlanda

Fecha: Sábado, 11 de octubre de 2025

Horario: 11:45 a.m. PT / 12:45 p.m. MT / 1:45 p.m. CT / 2:45 p.m. ET

Lugar: Estadio Jose Alvalade de Lisboa