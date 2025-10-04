Tras perder su invicto de la temporada ante el París Saint-Germain en la UEFA Champions League, el FC Barcelona retoma al torneo local frente a Sevilla, este domingo 5 de octubre, a partir de las 10:15 a.m. ET, 4:15 p.m. (horario peninsular) correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga 2025-2026 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Si quieres ver el partido en vivo online por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos, podrás hacerlo a través de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español).

El FC Barcelona se afianzó en la cima del campeonato con 19 puntos, beneficiado por la derrota del Real Madrid en el derbi madrileño. La racha positiva de los de Hansi Flick se confirmó en su reciente encuentro de LaLiga, donde golearon 3-0 al Getafe con anotaciones de Ferran Torres (doblete) y Dani Olmo. Este gran momento se extiende a la Champions League, torneo en el que se midieron contra el PSG a mitad de semana.

Bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, el Sevilla vive un período de éxito, hilvanando tres partidos sin conocer la derrota. El triunfo más reciente fue un 2-0 frente al Girona, cortesía de los tantos de Alfonso González e Isaac Romero. Aprovecharán su condición de anfitriones para intentar cortar la racha del puntero y ganar terreno en la tabla, buscando acercarse a la zona de clasificación continental.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Sevilla este domingo 5 de octubre, a partir de las 4:15 pm. en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Sevilla en EE.UU.?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el partido FC Barcelona - Sevilla en vivo en inglés , ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.