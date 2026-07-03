La selección de Argentina afronta un nuevo compromiso en el Mundial 2026 con la misión de seguir firme en la defensa del título mundial. Esta vez se las verás ante Cabo Verde, que buscará dar la sorpresa frente a una de las principales candidatas al campeonato. La expectativa es máxima por la presencia de Lionel Messi, quien continúa siendo el gran referente de la Albiceleste.

Si quieres seguir el encuentro desde cualquier dispositivo, en esta nota te explicamos cómo ver ESPN EN VIVO por Internet mediante Disney+ Premium, qué países tienen disponible la transmisión y cuáles son los horarios oficiales del partido.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO y Disney+ Premium Online para el Argentina vs. Cabo Verde?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Argentina y Cabo Verde mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrece la transmisión de los contenidos deportivos de ESPN en los países donde cuenta con los derechos de emisión.

La transmisión estará disponible para los usuarios de:

Argentina

Uruguay

Chile

Perú

Ecuador

Venezuela

Para ver el encuentro por Disney+ Premium, solo debes:

Ingresar a la aplicación de Disney+ desde un Smart TV, computadora, celular o tablet. Iniciar sesión con una cuenta que cuente con el Plan Premium. Dirigirte a la sección de deportes o a la transmisión en vivo de ESPN. Seleccionar el partido Argentina vs. Cabo Verde y disfrutar de la cobertura en directo.

Además del servicio de streaming, el compromiso también podrá seguirse por DirecTV Sports y DGO en los países donde estas plataformas tienen los derechos de transmisión.

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde?

El partido correspondiente al Mundial 2026 se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Estos son los horarios confirmados:

País Hora Argentina 7:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Chile 6:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. Perú 5:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Estados Unidos (CT) 5:00 p. m. Estados Unidos (MT) 4:00 p. m. Estados Unidos (PT) 3:00 p. m. México 4:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. España 12:00 a. m. del sábado 4 de julio

¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO?

La transmisión del encuentro dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo: