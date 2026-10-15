Este jueves 15 de octubre, se enfrentarán Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers en el Dodger Stadium por el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026. El encuentro, que apunta a ser emocionante, empezará a las 9:00 pm en Caracas y 7:00 pm en CDMX. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de ESPN, MLB.TV y Disney Plus. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO por ESPN?

ESPN es el medio que transmite los partidos de la MLB para América Latina. Sin embargo, el duelo entre Dodgers y Brewers estará disponible por la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver Disney Plus Premium?

Para disfrutar de Disney+ Premium y el partido entre Dodgers vs. Brewers, primero debes asegurarte de tener el plan activo y luego vincular tu cuenta a tus dispositivos.

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¿Cómo ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO por MLB.TV?

El juego 4 de Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 es imperdible. Por suerte para ti, también lo puedes ver a través del servicio oficial de transmisión en vivo por streaming de Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Estoy hablando de MLB.TV. Pero para ello, revisa primero las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.