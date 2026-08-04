Hay partidos que pueden cambiar el recorrido de una generación y Guatemala está ante uno de ellos. La Selección Sub-20 se enfrenta este martes 4 de agosto a Estados Unidos por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, una eliminatoria que ofrece una recompensa mayor que el pase a semifinales: el ganador asegurará su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Bini llega a esta instancia después de avanzar como uno de los dos mejores terceros de la fase de grupos. Del otro lado estará una selección estadounidense que parte como favorita y que representa una de las pruebas más exigentes del torneo. Para la Azul y Blanco, una victoria significaría conseguir la tercera clasificación mundialista Sub-20 de su historia, después de Colombia 2011 y Argentina 2023.

El partido comenzará a las 19:00 horas de Guatemala y tendrá transmisión de ESPN EN VIVO para el público guatemalteco y diferentes países de Latinoamérica. La cobertura online estará disponible mediante Disney+ Premium, mientras que en Estados Unidos el encuentro podrá seguirse por Fox Sports 2 (FS2) y vía streaming a través de fuboTV, ViX y FOX One.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Guatemala vs. Estados Unidos por el Premundial Sub-20?

ESPN transmitirá Guatemala vs. Estados Unidos EN VIVO en Guatemala y diferentes mercados de América Latina. El encuentro corresponde a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 y comenzará a las 7:00 p.m. en territorio guatemalteco.

La señal deportiva también estará disponible en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y buena parte de Sudamérica y el Caribe. La disponibilidad exacta dependerá del operador de televisión contratado en cada territorio.

Los aficionados que prefieran seguir Guatemala vs. Estados Unidos por Internet podrán acceder a la transmisión mediante Disney+ Premium, plataforma que integra la programación deportiva de ESPN en los mercados latinoamericanos habilitados.

Canales de ESPN para ver Guatemala vs. Estados Unidos

Países Canales TV Streaming Guatemala ESPN Disney+ Premium Norte Costa Rica ESPN Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Disney+ Premium Norte México ESPN Disney+ Premium México Argentina ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile Brasil ESPN Disney+ Premium Brazil Chile ESPN Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Disney+ Premium Sur Cuba ESPN Disney+ Premium Caribbean Haití ESPN Disney+ Premium Caribbean Jamaica ESPN Disney+ Premium Caribbean Martinica ESPN Disney+ Premium Caribbean Panamá ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay ESPN Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20 en Guatemala?

En Guatemala, el partido podrá verse EN VIVO por ESPN desde las 19:00 horas (7:00 p.m.). La transmisión por Internet estará disponible mediante Disney+ Premium Norte, por lo que los suscriptores podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y televisores compatibles.

La expectativa alrededor del partido responde a lo que está en juego. Guatemala se encuentra a una victoria de volver a un Mundial Sub-20 y de igualar las generaciones que consiguieron las históricas clasificaciones de 2011 y 2023.

¿Dónde ver Guatemala vs. Estados Unidos EN VIVO en USA?

La transmisión será diferente para quienes se encuentren en Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 9:00 p.m. ET (8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT) y podrá verse por televisión a través de Fox Sports 2 (FS2).

Para seguir el partido online en territorio estadounidense estarán disponibles fuboTV, ViX y FOX One. De esta manera, la cobertura estadounidense queda separada de la señal de ESPN destinada a buena parte del público latinoamericano.

ZONA DE EE. UU. HORARIO TV STREAMING Eastern Time (ET) 9:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Central Time (CT) 8:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Mountain Time (MT) 7:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One Pacific Time (PT) 6:00 p.m. Fox Sports 2 fuboTV, ViX, FOX One

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Guatemala vs. Estados Unidos?

Disney+ Premium será la principal alternativa para seguir Guatemala vs. Estados Unidos por streaming en Guatemala y gran parte de Latinoamérica. El servicio permite acceder a los eventos deportivos de ESPN incluidos dentro de su oferta Premium, aunque la disponibilidad de determinadas señales puede variar según el territorio.

La plataforma puede utilizarse desde Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras y diferentes reproductores multimedia, permitiendo seguir el encuentro fuera de la televisión tradicional siempre que se disponga de una suscripción activa y conexión a Internet.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV

Chromecast

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

La oferta de Disney+ puede variar dependiendo del país. Para quienes buscan específicamente contenido deportivo, la principal diferencia se encuentra en el acceso disponible a las señales y eventos de ESPN.

Disney+ Estándar

Incluye el catálogo de películas y series disponible en la plataforma, contenidos de entretenimiento y una selección de programación deportiva de ESPN, según el mercado.

Disney+ Premium

El plan Premium amplía el acceso a la programación deportiva de ESPN y ofrece mejores prestaciones de reproducción, incluyendo calidad de imagen de hasta 4K Ultra HD en contenidos compatibles y reproducción simultánea en más dispositivos.

Para un partido como Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20, es recomendable comprobar antes del inicio que el evento aparezca disponible dentro de la programación deportiva de la cuenta y el territorio desde el que se accede.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20

DETALLE INFORMACIÓN Fecha Martes 4 de agosto de 2026 Partido Guatemala vs. Estados Unidos Competición Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Instancia Cuartos de final Hora Guatemala 19:00 (7:00 p.m.) Hora El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 19:00 Hora México (CDMX) 19:00 Hora Colombia, Perú, Ecuador y Panamá 20:00 Hora Venezuela y Bolivia 21:00 Hora Argentina, Brasil y Uruguay 22:00 Hora Estados Unidos 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT TV en Guatemala ESPN Streaming en Guatemala Disney+ Premium Norte TV en Estados Unidos Fox Sports 2 (FS2) Streaming en Estados Unidos fuboTV, ViX y FOX One Clasificación en juego Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027

¿Qué se juega Guatemala ante Estados Unidos?

El margen de error desaparece para Guatemala. Después de superar la fase de grupos, la selección de Sebastián Bini llega al cruce que puede definir el balance de todo su torneo. Si derrota a Estados Unidos, conseguirá el boleto al Mundial Sub-20 de 2027 y avanzará a las semifinales del campeonato de Concacaf.

La historia permite dimensionar la oportunidad. Guatemala debutó en una Copa Mundial Sub-20 en Colombia 2011, clasificación que además convirtió a aquella generación en la primera selección masculina del país que alcanzó un Mundial de fútbol once. Doce años después, la Bicolor regresó al torneo juvenil en Argentina 2023.

Ahora aparece una tercera oportunidad. Estados Unidos parte con ventaja en los pronósticos por su rendimiento y por la fortaleza que tradicionalmente ha mostrado en las categorías juveniles de Concacaf, pero el formato de eliminación directa reduce cualquier diferencia previa a un solo partido.

Para Guatemala, esa es precisamente la oportunidad: noventa minutos para transformar una campaña irregular en otra clasificación histórica.

Análisis de Noé Yactayo

“Los partidos que conceden una clasificación mundialista rara vez se explican únicamente desde la diferencia de talento entre dos selecciones. Estados Unidos llega con argumentos suficientes para asumir el favoritismo, pero los cuartos de final introducen un elemento que suele alterar cualquier pronóstico: noventa minutos pueden convertir una campaña irregular en histórica y una actuación dominante en insuficiente.

Guatemala llega a este encuentro después de una fase de grupos que dejó más interrogantes que certezas. Avanzar como uno de los mejores terceros y conseguir solamente una victoria podría sugerir que la Bicolor parte varios escalones por debajo de su rival. Sin embargo, haber sobrevivido a esa primera etapa también le permite presentarse sin la obligación que tendrá Estados Unidos, un equipo construido para competir por el título y no simplemente para conseguir el boleto mundialista.

El desafío para el equipo de Sebastián Bini estará en comprender qué tipo de partido le conviene. Intentar competir de igual a igual durante noventa minutos ante un rival con mayor profundidad puede resultar peligroso. Guatemala necesitará reducir espacios, administrar los momentos de presión estadounidense y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que aparezcan. En eliminatorias de esta naturaleza, la eficacia suele valer tanto como el dominio.

También existe un componente generacional difícil de ignorar. Guatemala solamente ha participado dos veces en un Mundial Sub-20: Colombia 2011 y Argentina 2023. Una tercera clasificación no convertiría automáticamente a esta generación en la mejor de su historia, pero sí confirmaría algo importante: que aquellas apariciones mundialistas pueden comenzar a dejar de ser acontecimientos aislados para convertirse en una aspiración recurrente del fútbol juvenil guatemalteco.

Por eso el partido frente a Estados Unidos trasciende los cuartos de final de un torneo regional. Para los estadounidenses, ganar significaría cumplir con una expectativa; para Guatemala, significaría ampliar su historia. Y cuando dos selecciones llegan al mismo partido cargando responsabilidades tan distintas, el favoritismo previo explica solamente una parte de lo que puede ocurrir sobre el campo.”