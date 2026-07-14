Desde el AT&T Stadium, España y Francia juegan por las semifinales del Mundial 2026, hoy martes 14 de julio, a través de la señal de ESPN y Disney Plus Premium, desde las 16:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay; 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador y 15:00 horas de Chile. Este vibrante compromiso reunirá a destacadas figuras como Mbappé, Yamal, Dembélé, Rodri, Pedri, Kanté y a dos equipos que son considerados como los principales candidatos para llevarse el título.

La Roja tiene la asociación de balón como su filosofía para encarar los partidos. Con Lamine Yamal agregaron a su juego la explosividad en la ofensiva. Además, Mikel Oyarzabal es el delantero que sabe moverse fuera del área. Además, en el banco de suplentes tienen a Luis de la Fuente, a un estratega que se adapta a la estrategia de su rival.

Francia, por su parte, apuesta por un juego directo. Por las características de sus jugadores, le gusta jugar a los espacios. Kylian Mbappé es su principal figura y goleador. El delantero del Real Madrid está disputando con Lionel Messi la Bota de Oro y el récord del máximo anotador de los Mundiales.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Francia vs. España hoy por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Francia vs. España por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre España vs. Francia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la semifinal.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

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País Plan mensual Argentina $18.399 ARS Chile $14.190 CLP Colombia COP $49.900 Ecuador USD $11.99 Perú S/ 34.90 México $319 MXN Uruguay USD $26.99 Venezuela USD $16.99 Paraguay USD $16.99 Bolivia USD $16.99

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Horario, TV y dónde ver España vs. Francia EN VIVO por cuartos de final del Mundial 2026

Fecha: Martes 14 de julio de 2026

Martes 14 de julio de 2026 Horario: 2:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 4:00 p.m. Argentina

2:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 4:00 p.m. Argentina Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: Estadio Dallas (AT&T Stadium).

Estadio Dallas (AT&T Stadium). Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos.

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)