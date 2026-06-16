La selección de Argentina inicia su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo duelo frente a Argelia, en un partido que tendrá a Lionel Messi como la principal figura sobre el terreno de juego. Miles de aficionados buscarán seguir cada minuto del encuentro, por lo que ESPN y Disney+ Premium se convierten en dos de las principales alternativas para ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO.

Si te preguntas cómo acceder a la transmisión oficial desde tu televisor, computadora, celular o tablet, aquí te contamos todas las opciones disponibles para ver Argentina vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium, además de los horarios confirmados en distintos países para que no te pierdas el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO y Disney+ Premium para seguir Argentina vs. Argelia?

Los aficionados podrán disfrutar del partido entre Argentina y Argelia a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, que cuenta con derechos de transmisión de encuentros seleccionados de la Copa Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica.

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Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)

Horarios de Argentina vs. Argelia por país

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará el martes 16 de junio de 2026. Estos son los horarios más importantes para seguir el partido en América y Europa:

País Hora México (CDMX) 19:00 Costa Rica 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Panamá 20:00 Estados Unidos (ET) 21:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Chile 21:00 Paraguay 21:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Brasil 22:00 España 03:00 del 17 de junio