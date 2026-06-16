La selección de Argentina inicia su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo duelo frente a Argelia, en un partido que tendrá a Lionel Messi como la principal figura sobre el terreno de juego. Miles de aficionados buscarán seguir cada minuto del encuentro, por lo que ESPN y Disney+ Premium se convierten en dos de las principales alternativas para ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO.
Si te preguntas cómo acceder a la transmisión oficial desde tu televisor, computadora, celular o tablet, aquí te contamos todas las opciones disponibles para ver Argentina vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium, además de los horarios confirmados en distintos países para que no te pierdas el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO y Disney+ Premium para seguir Argentina vs. Argelia?
Los aficionados podrán disfrutar del partido entre Argentina y Argelia a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, que cuenta con derechos de transmisión de encuentros seleccionados de la Copa Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica.
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Además de los encuentros en vivo, Disney+ Premium ofrece programas especiales, análisis, resúmenes y cobertura ampliada del Mundial 2026 a través de ESPN.
Horarios de Argentina vs. Argelia por país
El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará el martes 16 de junio de 2026. Estos son los horarios más importantes para seguir el partido en América y Europa:
|País
|Hora
|México (CDMX)
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|Guatemala
|19:00
|Honduras
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Perú
|20:00
|Colombia
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Panamá
|20:00
|Estados Unidos (ET)
|21:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Chile
|21:00
|Paraguay
|21:00
|Argentina
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Brasil
|22:00
|España
|03:00 del 17 de junio