Desde el Estadio Codelco El Teniente, Boca Juniors vs. O’Higgins, juegan hoy jueves 30 de julio, a través de la señal de ESPN y Disney Plus Premium, desde las 21:30 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay; 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador y 20:30 horas de Chile. El cuadro Xeneize llega a la cita con ventaja en el marcador tras ganar 1-0 en La Bombonera, pero entienden que cada duelo es una historia nueva; por ello, el entrenador Rodolfo Arruabarrena realizará cambios en su equipo titular.
Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar empezarán las acciones. Con ellos, el entrenador de Boca busca ser sólido en el mediocampo y tomar control del balón. Sebastián Villa y Merentiel Aranda serán claves en la ofensiva. Ambos atacantes tendrán que estar finos para anotar las ocasiones que se presenten en el compromiso.
O’Higgins, por su parte, quiere festejar en su casa. El entrenador Lucas Bovaglio indicó que, si bien hay jugadores golpeados físicamente, sus dirigidos están mentalizados en hacer historia. Explicó que entienden la importancia del compromiso y quieren el triunfo.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins para gran parte de Sudamérica (excepto Argentina). La cobertura incluirá análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la Copa Sudamericana.
Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Boca Juniors vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026?
ESPN 2 complementará la cobertura de la Copa Sudamericana en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. O’Higgins por Copa Sudamericana 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?
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- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- ESPN y ESPN 3
- Calidad Full HD
- Dos dispositivos simultáneos
- Descargas en dispositivos compatibles
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- Catálogo completo de Disney+
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- Todos los canales y eventos de ESPN
- Calidad hasta 4K Ultra HD
- Dolby Vision y Dolby Atmos
- Cuatro dispositivos simultáneos
- Eventos deportivos exclusivos
Horario, TV y dónde ver Boca Juniors vs. O’Higgins EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
- Fecha: Jueves 31 de julio de 2026
- Horario: 7:30 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 9:30 p.m. Argentina
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Estadio Codelco El Teniente
- Ciudad: Rancagua, Chile.