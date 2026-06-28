El Mundial de Fútbol 2026 entra a su ronda de playoffs y es el turno de uno de los anfitriones. Este domingo 28 de junio, mira el partido de Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO por la señal de ESPN y Disney Plus Premium, a partir de las 2:00 pm Perú y Colombia / 4:00 pm Argentina, desde el SoFi Stadium de Inglewood . La selección canadiense se clasificó gracias a un triunfo y un empate en la fase de grupos, mientras que Sudáfrica obtuvo los mismos resultados para clasificarse.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Canadá vs. Sudáfrica que se realizará hoy domingo 28 de junio por el primer partido de 16vos de final del Mundial 2026. Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

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Horario, TV y dónde ver Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Domingo 28 de junio de 2026 Horario: 3:00 pm ET / 2:00 pm Perú y Colombia / 4:00 pm Argentina

3:00 pm ET / 2:00 pm Perú y Colombia / 4:00 pm Argentina Canal TV: ESPN (Latinoamérica)

ESPN (Latinoamérica) Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos