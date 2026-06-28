Transmisión de ESPN para seguir el partido de Canadá vs. Sudáfrica en vivo y en directo, este domingo 28 de junio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión de ESPN para seguir el partido de Canadá vs. Sudáfrica en vivo y en directo, este domingo 28 de junio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

El Mundial de Fútbol 2026 entra a su ronda de playoffs y es el turno de uno de los anfitriones. Este domingo 28 de junio, mira el partido de Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO por la señal de ESPN y Disney Plus Premium, a partir de las 2:00 pm Perú y Colombia / 4:00 pm Argentina, desde el SoFi Stadium de Inglewood. La selección canadiense se clasificó gracias a un triunfo y un empate en la fase de grupos, mientras que Sudáfrica obtuvo los mismos resultados para clasificarse.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Canadá vs. Sudáfrica que se realizará hoy domingo 28 de junio por el primer partido de 16vos de final del Mundial 2026. Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además, los suscriptores tienen acceso a programación especial, análisis, entrevistas, repeticiones y las últimas noticias sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en América

PaísPrecio mensual
ColombiaCOP $49.900
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
UruguayUSD $26.99
BrasilR$ 46,90

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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Horario, TV y dónde ver Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Domingo 28 de junio de 2026
  • Horario: 3:00 pm ET / 2:00 pm Perú y Colombia / 4:00 pm Argentina
  • Canal TV: ESPN (Latinoamérica)
  • Streaming: Disney Plus Premium
  • Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos
SOBRE EL AUTOR

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