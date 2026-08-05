México y Panamá se enfrentan hoy miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla por los cuartos de final del Premundial Sub-20, a las 8:00 p.m. en territorio mexicano y 9:00 p.m. (horario panameño). El ganador de este compromiso clasificará a la Copa del Mundo que se desarrollará en Azerbaiyán-Uzbekistán en el 2027. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN en cableoperadores de paga y por streaming vía Disney Plus Premium.
Ambos equipos quieren hacer historia y regalar una alegría a sus aficionados. México quedó primero en el Grupo B con puntaje perfecto. Demostró un juego competitivo, eficaz en la ofensiva y solidario para cumplir labores defensivas.
Panamá, por su parte, quedó tercero en el Grupo C con 4 puntos, tras lograr una victoria, un empate y una derrota. El equipo de Mike Stump entiende la importancia del compromiso y aseguraron que dejarán todo para alcanzar el objetivo: su octava clasificación al Mundial de la categoría.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?
ESPN transmitirá el partido entre México vs. Panamá para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de un histórico compromiso.
Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo del partido entre México vs. Panamá.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|México
|Sky (548 / 1548 HD), Izzi (895), Dish (338), Totalplay (558)
|Disney+ Premium
|Panamá
|TiGo (374 SD/1374 HD), Tigo ONEtv (504 HD).
|Disney+ Premium
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿En qué canal ver ESPN en México?
La transmisión de ESPN en México está disponible en Sky, Izzi, Dish y Totalplay.
- Sky (548 / 1548 HD)
- Izzi (895)
- Dish (338)
- Totalplay (558).
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Los suscriptores podrán seguir ONLINE y por streaming la transmisión del compromiso entre México contra Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
|Panamá
|USD 12.49
¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?
Disney+ Estándar
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- ESPN y ESPN 3
- Calidad Full HD
- Dos dispositivos simultáneos
- Descargas en dispositivos compatibles
Disney+ Premium
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- Todos los canales y eventos de ESPN
- Calidad hasta 4K Ultra HD
- Dolby Vision y Dolby Atmos
- Cuatro dispositivos simultáneos
- Eventos deportivos exclusivos
Horario, TV y dónde ver México vs. Panamá EN VIVO por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026
- Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
- Horario: 9:00 p.m. Panamá, Perú, Ecuador y Colombia / 8:00 p.m. México
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Estadio Cuauhtémoc
- Ciudad: Puebla, México.