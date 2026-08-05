México y Panamá se enfrentan hoy miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla por los cuartos de final del Premundial Sub-20, a las 8:00 p.m. en territorio mexicano y 9:00 p.m. (horario panameño) . El ganador de este compromiso clasificará a la Copa del Mundo que se desarrollará en Azerbaiyán-Uzbekistán en el 2027. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN en cableoperadores de paga y por streaming vía Disney Plus Premium.

Ambos equipos quieren hacer historia y regalar una alegría a sus aficionados. México quedó primero en el Grupo B con puntaje perfecto. Demostró un juego competitivo, eficaz en la ofensiva y solidario para cumplir labores defensivas.

Panamá, por su parte, quedó tercero en el Grupo C con 4 puntos, tras lograr una victoria, un empate y una derrota. El equipo de Mike Stump entiende la importancia del compromiso y aseguraron que dejarán todo para alcanzar el objetivo: su octava clasificación al Mundial de la categoría.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

ESPN transmitirá el partido entre México vs. Panamá para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de un histórico compromiso.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo del partido entre México vs. Panamá.

Países ESPN Latinoamérica Streaming México Sky (548 / 1548 HD), Izzi (895), Dish (338), Totalplay (558) Disney+ Premium Panamá TiGo (374 SD/1374 HD), Tigo ONEtv (504 HD). Disney+ Premium Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿En qué canal ver ESPN en México?

La transmisión de ESPN en México está disponible en Sky, Izzi, Dish y Totalplay.

Sky (548 / 1548 HD)

Izzi (895)

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Totalplay (558).

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Los suscriptores podrán seguir ONLINE y por streaming la transmisión del compromiso entre México contra Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.

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Horario, TV y dónde ver México vs. Panamá EN VIVO por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Miércoles 5 de agosto de 2026 Horario: 9:00 p.m. Panamá, Perú, Ecuador y Colombia / 8:00 p.m. México

9:00 p.m. Panamá, Perú, Ecuador y Colombia / 8:00 p.m. México Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Estadio Cuauhtémoc Ciudad: Puebla, México.