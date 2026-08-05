PUEBLA DE ZARAGOZA, MÉXICO, (05/08/2026).- ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre México vs. Panamá por los Cuartos de Final del Premundial Sub-20 que se realizará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Imagen: Creada por la IA de ChatGPT.
PUEBLA DE ZARAGOZA, MÉXICO, (05/08/2026).- ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre México vs. Panamá por los Cuartos de Final del Premundial Sub-20 que se realizará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Imagen: Creada por la IA de ChatGPT.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

México y Panamá se enfrentan hoy miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla por los cuartos de final del Premundial Sub-20, a las 8:00 p.m. en territorio mexicano y 9:00 p.m. (horario panameño). El ganador de este compromiso clasificará a la Copa del Mundo que se desarrollará en Azerbaiyán-Uzbekistán en el 2027. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN en cableoperadores de paga y por streaming vía Disney Plus Premium.

Ambos equipos quieren hacer historia y regalar una alegría a sus aficionados. México quedó primero en el Grupo B con puntaje perfecto. Demostró un juego competitivo, eficaz en la ofensiva y solidario para cumplir labores defensivas.

Panamá, por su parte, quedó tercero en el Grupo C con 4 puntos, tras lograr una victoria, un empate y una derrota. El equipo de Mike Stump entiende la importancia del compromiso y aseguraron que dejarán todo para alcanzar el objetivo: su octava clasificación al Mundial de la categoría.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

ESPN transmitirá el partido entre México vs. Panamá para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de un histórico compromiso.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo del partido entre México vs. Panamá.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
MéxicoSky (548 / 1548 HD), Izzi (895), Dish (338), Totalplay (558)Disney+ Premium
PanamáTiGo (374 SD/1374 HD), Tigo ONEtv (504 HD).Disney+ Premium
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿En qué canal ver ESPN en México?

La transmisión de ESPN en México está disponible en Sky, Izzi, Dish y Totalplay.

  • Sky (548 / 1548 HD)
  • Izzi (895)
  • Dish (338)
  • Totalplay (558).

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Los suscriptores podrán seguir ONLINE y por streaming la transmisión del compromiso entre México contra Panamá por el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99
PanamáUSD 12.49

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
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  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver México vs. Panamá EN VIVO por los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026

  • Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026
  • Horario: 9:00 p.m. Panamá, Perú, Ecuador y Colombia / 8:00 p.m. México
  • Canal TV: ESPN
  • Streaming: Disney Plus Premium
  • Estadio: Estadio Cuauhtémoc
  • Ciudad: Puebla, México.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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