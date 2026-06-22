El Mundial 2026 le presenta a Argentina una oportunidad que va mucho más allá de sumar tres puntos. Este domingo 22 de junio, en el imponente AT&T Stadium de Arlington, la vigente campeona del mundo se medirá ante Austria con la posibilidad de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final y, al mismo tiempo, acompañar a Lionel Messi en otra jornada que podría quedar grabada en la historia del torneo. El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. ET (12:00 horas en Bogotá, Lima y Quito; 14:00 en Buenos Aires) y concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

La Albiceleste aterriza en la segunda fecha del Grupo J envuelta en un clima de confianza tras el sólido triunfo conseguido frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar la personalidad competitiva que lo convirtió en campeón del mundo y de América, apoyado en una columna vertebral que combina experiencia, talento y carácter. Messi sigue siendo el gran faro, pero a su alrededor aparecen nombres decisivos como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, futbolistas llamados a sostener la candidatura argentina en suelo estadounidense.

Austria, sin embargo, promete una resistencia de alto nivel. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick inició su recorrido mundialista con una victoria convincente sobre Jordania y llega a Texas decidido a desafiar a uno de los máximos favoritos al título. El duelo reúne dos selecciones que comenzaron ganando y que entienden que una nueva victoria puede cambiar por completo el panorama del grupo.

Para los aficionados de Latinoamérica, la cobertura estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, plataformas que desplegarán una programación especial con análisis, reportajes, previas y toda la emoción de un partido que puede marcar el rumbo del Grupo J. Porque cuando Argentina salte al campo en Arlington, no solo estará en juego la clasificación: también se pondrá a prueba el sueño de seguir construyendo una era que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.

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¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.

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¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además del partido entre Argentina y Austria, los suscriptores tendrán acceso a programación especial, análisis táctico, entrevistas, repeticiones y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Domingo 22 de junio de 2026

Partido: Argentina vs. Austria

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)

Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos)

México, Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 12:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.

Latinoamérica: ESPN y ESPN 2

Streaming: Disney+ Premium

Estadio: AT&T Stadium

Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos

Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más importantes de la segunda fecha del Grupo J. Mientras la Albiceleste busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y acercar a Messi a nuevos récords históricos, los austríacos intentarán dar el golpe frente al vigente campeón del mundo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, Argentina vs. Austria EN DIRECTO y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde Arlington.

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)