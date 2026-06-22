El Mundial 2026 le presenta a Argentina una oportunidad que va mucho más allá de sumar tres puntos. Este domingo 22 de junio, en el imponente AT&T Stadium de Arlington, la vigente campeona del mundo se medirá ante Austria con la posibilidad de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final y, al mismo tiempo, acompañar a Lionel Messi en otra jornada que podría quedar grabada en la historia del torneo. El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. ET (12:00 horas en Bogotá, Lima y Quito; 14:00 en Buenos Aires) y concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.
La Albiceleste aterriza en la segunda fecha del Grupo J envuelta en un clima de confianza tras el sólido triunfo conseguido frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar la personalidad competitiva que lo convirtió en campeón del mundo y de América, apoyado en una columna vertebral que combina experiencia, talento y carácter. Messi sigue siendo el gran faro, pero a su alrededor aparecen nombres decisivos como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, futbolistas llamados a sostener la candidatura argentina en suelo estadounidense.
Austria, sin embargo, promete una resistencia de alto nivel. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick inició su recorrido mundialista con una victoria convincente sobre Jordania y llega a Texas decidido a desafiar a uno de los máximos favoritos al título. El duelo reúne dos selecciones que comenzaron ganando y que entienden que una nueva victoria puede cambiar por completo el panorama del grupo.
Para los aficionados de Latinoamérica, la cobertura estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, plataformas que desplegarán una programación especial con análisis, reportajes, previas y toda la emoción de un partido que puede marcar el rumbo del Grupo J. Porque cuando Argentina salte al campo en Arlington, no solo estará en juego la clasificación: también se pondrá a prueba el sueño de seguir construyendo una era que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.
|Países
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
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|Disney+ Premium
|Bolivia
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|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
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|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
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|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
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|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
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¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Domingo 22 de junio de 2026
- Partido: Argentina vs. Austria
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)
- Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos)
- México, Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 12:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.
- Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos
Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más importantes de la segunda fecha del Grupo J. Mientras la Albiceleste busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y acercar a Messi a nuevos récords históricos, los austríacos intentarán dar el golpe frente al vigente campeón del mundo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, Argentina vs. Austria EN DIRECTO y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde Arlington.