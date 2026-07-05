Noé Yactayo
Noé Yactayo

encara la fase decisiva del con la presión habitual que acompaña a cada una de sus participaciones. La pentacampeona del mundo se medirá este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (15:00 horas de Bogotá; 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) ante una Noruega que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. El duelo promete reunir algunos de los nombres más influyentes del fútbol actual: Vinícius Júnior y Neymar lideran las aspiraciones de la Canarinha, mientras que Erling Haaland buscará prolongar su impacto goleador en una cita que puede definir el rumbo de ambas selecciones.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti alcanzó los octavos de final tras dejar en el camino a Japón, aunque el avance no ha estado exento de dificultades debido a las bajas que han obligado a modificar parte de su estructura. Enfrente estará una Noruega ambiciosa, respaldada por la creatividad de Martin Ødegaard y la contundencia de Haaland, dos futbolistas que han impulsado el regreso de los escandinavos a la élite internacional. Para los aficionados de Sudamérica, el encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de ESPN y Disney+ Premium, responsables de la cobertura oficial por televisión y streaming.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Brasil y Noruega para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de este compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la fase eliminatoria del Mundial.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Brasil vs. Noruega

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Canales de ESPN 2 para ver Brasil vs. Noruega

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
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  • Computadoras Windows y Mac
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Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaDomingo 5 de julio de 2026
PartidoBrasil vs. Noruega
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)
Hora Colombia3:00 p.m.
Hora Perú y Ecuador3:00 p.m.
Hora Venezuela y Bolivia4:00 p.m.
Hora Chile5:00 p.m.
Hora Argentina, Uruguay y Paraguay5:00 p.m.
Hora México (CT)2:00 p.m.
Hora Estados Unidos4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT
Hora España10:00 p.m.
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioMetLife Stadium
CiudadEast Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Lectura de Noé Yactayo

“Brasil ha llegado a la fase eliminatoria con una sensación diferente a la de otros Mundiales. La selección de Carlo Ancelotti mantiene una enorme calidad individual, pero ha tenido que reconstruir parte de su estructura debido a las lesiones que aparecieron durante el torneo. La respuesta de jugadores como Rayan y el protagonismo creciente de Matheus Cunha explican por qué la Canarinha sigue siendo una de las principales candidatas al título.

Noruega representa una prueba de enorme exigencia. No solo por Haaland, capaz de resolver cualquier partido con una acción aislada, sino porque el equipo escandinavo ha demostrado orden, disciplina y una notable capacidad para competir bajo presión. Si Brasil logra imponer el ritmo del encuentro y aprovechar el talento de Vinícius Júnior en los espacios, tendrá ventaja. Pero cualquier partido equilibrado durante muchos minutos suele favorecer a selecciones que saben sufrir, y Noruega ha demostrado que puede hacerlo".

ESPN, DIRECTV, RTVE Play, La 1 HD y Telemundo Deportes EN VIVO — ver partido Brasil vs. Noruega por TV y Online | VIDEO
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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