Brasil encara la fase decisiva del Mundial 2026 con la presión habitual que acompaña a cada una de sus participaciones. La pentacampeona del mundo se medirá este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (15:00 horas de Bogotá; 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) ante una Noruega que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. El duelo promete reunir algunos de los nombres más influyentes del fútbol actual: Vinícius Júnior y Neymar lideran las aspiraciones de la Canarinha, mientras que Erling Haaland buscará prolongar su impacto goleador en una cita que puede definir el rumbo de ambas selecciones.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti alcanzó los octavos de final tras dejar en el camino a Japón, aunque el avance no ha estado exento de dificultades debido a las bajas que han obligado a modificar parte de su estructura. Enfrente estará una Noruega ambiciosa, respaldada por la creatividad de Martin Ødegaard y la contundencia de Haaland, dos futbolistas que han impulsado el regreso de los escandinavos a la élite internacional. Para los aficionados de Sudamérica, el encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de ESPN y Disney+ Premium, responsables de la cobertura oficial por televisión y streaming.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Brasil y Noruega para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de este compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la fase eliminatoria del Mundial.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Brasil vs. Noruega

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Canales de ESPN 2 para ver Brasil vs. Noruega

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Partido Brasil vs. Noruega Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Hora Colombia 3:00 p.m. Hora Perú y Ecuador 3:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 4:00 p.m. Hora Chile 5:00 p.m. Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 5:00 p.m. Hora México (CT) 2:00 p.m. Hora Estados Unidos 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Hora España 10:00 p.m. TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Lectura de Noé Yactayo

“Brasil ha llegado a la fase eliminatoria con una sensación diferente a la de otros Mundiales. La selección de Carlo Ancelotti mantiene una enorme calidad individual, pero ha tenido que reconstruir parte de su estructura debido a las lesiones que aparecieron durante el torneo. La respuesta de jugadores como Rayan y el protagonismo creciente de Matheus Cunha explican por qué la Canarinha sigue siendo una de las principales candidatas al título.

Noruega representa una prueba de enorme exigencia. No solo por Haaland, capaz de resolver cualquier partido con una acción aislada, sino porque el equipo escandinavo ha demostrado orden, disciplina y una notable capacidad para competir bajo presión. Si Brasil logra imponer el ritmo del encuentro y aprovechar el talento de Vinícius Júnior en los espacios, tendrá ventaja. Pero cualquier partido equilibrado durante muchos minutos suele favorecer a selecciones que saben sufrir, y Noruega ha demostrado que puede hacerlo".

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)