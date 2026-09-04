Jairo Rúa
Jairo Rúa

Andy Ruiz Jr. vuelve al ring este viernes 4 de septiembre para medirse ante el polaco Damian Knyba en una pelea de peso pesado que concentra la atención del boxeo internacional. El combate se disputará en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y podrá verse en América Latina por ESPN en TV paga y mediante Disney+ en streaming; ESPN Deportes también informa disponibilidad de la plataforma para México y otros mercados latinoamericanos.

Después de dos años fuera del cuadrilátero, Andy Ruiz Jr. regresa a la acción este viernes 4 de septiembre ante el invicto polaco Damian Knyba, en una pelea de peso pesado programada en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El retorno del excampeón mundial mexicano-estadounidense despierta especial interés entre los seguidores del boxeo, no solo por su antecedente como primer campeón de los pesos pesados de ascendencia mexicana, sino también por lo que representa este combate en su camino de vuelta hacia las grandes oportunidades de la división.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba por TV y Streaming Online?

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se disputa este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Para la audiencia de América Latina, ESPN figura como señal de TV paga y Disney+ como alternativa de streaming; no obstante, ESPN Deportes indica que también está disponible por Disney+ en México y Latinoamérica.

País o mercadoTV de pagaStreamingHora de inicio de la cartelera principal*Alternativa oficial
MéxicoESPNDisney+6:00 p. m. CDMXDAZN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa RicaESPN, según operador localDisney+6:00 p. m.DAZN
PanamáESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
ColombiaESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
EcuadorESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
PerúESPN, según operador localDisney+7:00 p. m.DAZN
Venezuela, Bolivia, Paraguay y República DominicanaESPN, según operador localDisney+8:00 p. m. aprox.DAZN
Argentina, Chile y UruguayESPN, según operador localDisney+9:00 p. m.DAZN
BrasilConsultar disponibilidad local de ESPNConsultar Disney+ local9:00 p. m. aprox.DAZN
Estados UnidosNo por ESPNNo por Disney+8:00 p. m. ETTNT, truTV y DAZN
Resto del mundoNo aplica ESPN como señal confirmadaNo aplica Disney+ como señal confirmadaSegún huso horarioDAZN

Para quienes estén en México y América Latina, la vía más práctica es revisar su paquete de televisión por suscripción para confirmar que incluya ESPN y, si desean verlo online, acceder mediante Disney+ con un plan que contemple los contenidos deportivos de ESPN. En algunos mercados, la disponibilidad concreta de ESPN y de eventos en Disney+ puede variar por el operador, la suscripción y los derechos locales.

DAZN Y ESPN EN VIVO — ver pelea Andry Ruiz vs. Damian Knyba por Box TV y Online | VIDEO
Andy Ruiz Jr. regresa al ring este viernes 4 de septiembre para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en su primera pelea después de más de dos años de ausencia. El excampeón mundial unificado de los pesos pesados encabeza una cartelera de cuatro combates, cuya transmisión en vivo online podrá seguirse a través de DAZN, TNT Sports y ESPN. (VIDEO DE X: @DAZNBoxing)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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