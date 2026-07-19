El MetLife Stadium de Nueva York se vestirá de gala para albergar un partido que marcará la historia del fútbol. España y Argentina juegan hoy domingo 19 de julio la gran final del Mundial 2026. Este vibrante compromiso será transmitido por ESPN y Disney Plus Premium, desde las 16:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay; 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador y 15:00 horas de Chile. Además, será un compromiso especial porque reunirá a Lionel Messi y Lamine Yamal en un campo de juego.

El astro argentino tendrá su último partido en un Mundial y protagonizará un duelo aparte contra la persona que tomó su corona en Barcelona, equipo donde hizo historia y es leyenda. Yamal siempre mostró su admiración por Messi y lo calificó como su ídolo.

Después de 19 años, ambos jugadores se volverán a reencontrar, pero en la máxima cita del fútbol. Messi también tiene la oportunidad de retirarse del Mundial con el título y el trofeo de la Bota de Oro.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina vs. España para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de la gran final.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. España por la final de la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. España por la gran final del Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

País Plan mensual Argentina $18.399 ARS Chile $14.190 CLP Colombia COP $49.900 Ecuador USD $11.99 Perú S/ 34.90 México $319 MXN Uruguay USD $26.99 Venezuela USD $16.99 Paraguay USD $16.99 Bolivia USD $16.99

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Horario, TV y dónde ver Argentina vs. España EN VIVO final del Mundial 2026

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Horario: 2:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 4:00 p.m. Argentina

2:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 4:00 p.m. Argentina Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.