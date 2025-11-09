El superclásico River vs. Boca EN VIVO paraliza al fútbol argentino este domingo 9 de noviembre, con un duelo decisivo en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La expectativa es máxima: ambos llegan con urgencias deportivas y un cierre de temporada marcado por la presión.

El partido, que será seguido en toda la región, contará con la transmisión oficial de ESPN Premium, señal responsable de llevar el duelo más importante de Argentina a millones de espectadores. El compromiso también podrá verse a través de Disney+ Premium y otras plataformas según cada territorio.

Boca Juniors llega con la necesidad de asegurar su cupo a la Copa Libertadores, pero con bajas sensibles como Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, además de la duda de Luis Advíncula. River Plate, en crisis futbolística y bajo presión interna, afronta un examen que podría definir la continuidad de Marcelo Gallardo.

El encuentro se jugará a las 16:30 (Argentina, Chile, Uruguay), 14:30 (Perú, Colombia, Estados Unidos ET) y 13:30 (México). A continuación, revisa cómo y dónde verlo EN VIVO.

Boca y River se enfrentan este 9 de noviembre en un nuevo superclásico decisivo, disponible EN VIVO por ESPN Premium y Disney+.

¿Dónde ver el superclásico River vs. Boca EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del superclásico estará disponible en ESPN Premium, señal exclusiva para suscriptores del pack fútbol en Argentina. El canal forma parte de la oferta premium de los principales operadores de TV por cable y satélite, y es la vía oficial para seguir todos los encuentros de Primera División.

Canales por país (resumen principal):

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina

Disney+ Premium Argentina, Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

Disney+ Premium Chile, ESPN Chile Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia México: Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico

Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico Brasil: Disney+ Premium Brazil, ESPN Brazil

¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO?

Para ver ESPN Premium en Argentina, necesitas contratar el Pack Fútbol a través de tu operador de TV. Según la información disponible en los portales oficiales:

Cablevisión / Flow : disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app.

: disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app. DirecTV / DGO : acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium.

: acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium. Telecentro: se activa desde el área de clientes con cargo adicional mensual.

Una vez contratado, puedes mirarlo tanto por TV tradicional como por streaming mediante las apps oficiales del operador.

¿Cómo ver Disney Plus (Disney+) EN VIVO con el fútbol argentino?

Desde la integración del fútbol argentino a la plataforma, Disney+ Premium permite ver eventos deportivos en vivo según tu país. Para acceder:

Suscríbete al plan Disney+ Premium desde la web oficial. Inicia sesión en la app desde tu Smart TV, celular o navegador. Busca la sección “ESPN” o “Eventos en vivo”, donde se habilita el superclásico según tu región.

Este servicio está disponible en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y varios países de Latinoamérica con variaciones de catálogo.