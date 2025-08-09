Boca Juniors y Racing Club sostendrán un vibrante choque este sábado 9 de agosto (16:30 horas de Buenos Aires) por la jornada 4 de la Liga Profesional de Fútbol 2025 desde el estadio La Bombonera, recinto ubicado en la capital argentina. ¿Quieres mirar el partido por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Bocas Juniors vs. Racing Club por la Liga Profesional 2025?

Puedes obtener ESPN Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta forma, podrás seguir el partidazo entre Boca Juniors y Racing en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

¿Cómo mirar Boca vs. Racing EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes mirar la señal de ESPN Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO) y Telecentro Play. De esta forma, podrás ver el duelo entre Boca Juniors y Racing Club.

¿Cómo contratar ESPN Premium con el paquete “Pack Fútbol”?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con ESPN Premium:

DirecTV

Flow

Telecentro

Movistar TV

Dibox

Super

TeleRed

Colsecor

Antina

Gigared

express

Claro TV

CCC

Cablevideo

BVC HD

CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

Boca Juniors vs. Racing: fecha, hora, canal y ubicación del partido

Día : Sábado 09 de agosto de 2025

: Sábado 09 de agosto de 2025 Horario : 16:30 (Buenos Aires)

: 16:30 (Buenos Aires) TV : ESPN Premium | Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow

: ESPN Premium | Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow Fecha 4 de la Liga Profesional 2025

Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina

