Boca Juniors y Racing Club sostendrán un vibrante choque este sábado 9 de agosto (16:30 horas de Buenos Aires) por la jornada 4 de la Liga Profesional de Fútbol 2025 desde el estadio La Bombonera, recinto ubicado en la capital argentina. ¿Quieres mirar el partido por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.
¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Bocas Juniors vs. Racing Club por la Liga Profesional 2025?
Puedes obtener ESPN Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta forma, podrás seguir el partidazo entre Boca Juniors y Racing en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.
- Canales 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
¿Cómo mirar Boca vs. Racing EN VIVO ONLINE por Streaming?
También puedes mirar la señal de ESPN Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO) y Telecentro Play. De esta forma, podrás ver el duelo entre Boca Juniors y Racing Club.
¿Cómo contratar ESPN Premium con el paquete “Pack Fútbol”?
Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con ESPN Premium:
- DirecTV
- Flow
- Telecentro
- Movistar TV
- Dibox
- Super
- TeleRed
- Colsecor
- Antina
- Gigared
- express
- Claro TV
- CCC
- Cablevideo
- BVC HD
- CTC
- 2H Fiber Way
- Cabletel
- El Cuatro
- inTV
- Playcom
- TVCOA
- Del Viento TV
- Wiltel Next
Boca Juniors vs. Racing: fecha, hora, canal y ubicación del partido
- Día: Sábado 09 de agosto de 2025
- Horario: 16:30 (Buenos Aires)
- TV: ESPN Premium | Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow
- Fecha 4 de la Liga Profesional 2025
- Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina