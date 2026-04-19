El Superclásico del fútbol argentino vivirá una nueva edición este domingo 19 de abril de 2026, cuando River Plate reciba a Boca Juniors en el Estadio Monumental, por la Jornada 15 del Torneo Apertura. La transmisión desde Argentina del River-Boca estará a cargo de ESPN Premium, desde las 17:00 horas. Cabe señalar que River Plate marcha segundo del Grupo B con 26 puntos, alzando su nivel con la llegada del ‘Chacho’ Coudet, mientras que Boca Juniors empieza a recuperarse y ya se ubica en el sexto lugar del Grupo A con 21 puntos.

Señal de ESPN Premium desde la Argentina para ver el partido de River vs. Boca, por el Superclásico 2026, este domingo 19 de abril. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver el superclásico River vs. Boca EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del superclásico estará disponible en ESPN Premium, señal exclusiva para suscriptores del pack fútbol en Argentina. El canal forma parte de la oferta premium de los principales operadores de TV por cable y satélite, y es la vía oficial para seguir todos los encuentros de Primera División.

Canales por país (resumen principal):

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina

Disney+ Premium Argentina, Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

Disney+ Premium Chile, ESPN Chile Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia México: Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico

Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico Brasil: Disney+ Premium Brazil, ESPN Brazil

¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO?

Para ver ESPN Premium en Argentina, necesitas contratar el Pack Fútbol a través de tu operador de TV. Según la información disponible en los portales oficiales:

Cablevisión / Flow : disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app.

: disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app. DirecTV / DGO : acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium.

: acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium. Telecentro: se activa desde el área de clientes con cargo adicional mensual.

Una vez contratado, puedes mirarlo tanto por TV tradicional como por streaming mediante las apps oficiales del operador.

¿Cómo ver Disney Plus (Disney+) EN VIVO con el fútbol argentino?

Desde la integración del fútbol argentino a la plataforma, Disney+ Premium permite ver eventos deportivos en vivo según tu país. Para acceder:

Suscríbete al plan Disney+ Premium desde la web oficial. Inicia sesión en la app desde tu Smart TV, celular o navegador. Busca la sección “ESPN” o “Eventos en vivo”, donde se habilita el superclásico según tu región.

Este servicio está disponible en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y varios países de Latinoamérica con variaciones de catálogo.