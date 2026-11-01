La Bombonera se vestirá de gala este domingo 1 de noviembre para albergar un nuevo capítulo del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura. Las acciones iniciarán a las 15:00 horas (hora de Argentina) y el encuentro podrá disfrutarse en territorio argentino a través de las pantallas de ESPN Premium y vía streaming por Disney+ Premium. Más allá del honor y la mística que envuelven este enfrentamiento histórico, los puntos en juego resultarán vitales tanto en la disputa de la corona doméstica como en la tabla clasificatoria rumbo a los certámenes continentales de 2027.

La escuadra comandada por Rodolfo Arruabarrena pisa el césped con la moral por las nubes luego de imponerse 1-0 ante Independiente en Avellaneda, un triunfo revitalizador que le permite sostenerse en los puestos de vanguardia de su grupo. En la clasificación acumulada anual, el conjunto de la Ribera transita un presente inmejorable: lidera la tabla junto a Argentinos Juniors con 57 puntos, mientras que en la Zona A del Clausura cosecha 27 unidades. Este firme rendimiento sustenta su meta de sellar el pasaje a la Copa Libertadores 2027 y coronar un cierre de año soñado, que incluye la inminente final de la Copa Sudamericana y el deseo de festejar ante su eterno rival.

Del otro lado, River Plate se presentará en territorio hostil con la urgencia de rescatar una victoria que mantenga con vida sus aspiraciones de la temporada. Los de Núñez vienen de festejar en casa tras batir 1-0 a Racing en el Monumental. Con Leonardo Ponzio al frente del banquillo técnico, la ‘Banda Sangre’ persigue la ansiada regularidad colectiva: suma 52 unidades en la tabla anual y ostenta 23 registros en la Zona B del Clausura, números que lo sostienen en la pelea directa por un cupo hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

¿Dónde ver el superclásico River vs. Boca EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del superclásico estará disponible en ESPN Premium, señal exclusiva para suscriptores del pack fútbol en Argentina. El canal forma parte de la oferta premium de los principales operadores de TV por cable y satélite, y es la vía oficial para seguir todos los encuentros de Primera División.

¿Cómo ver ESPN Premium EN VIVO?

Para ver ESPN Premium en Argentina, necesitas contratar el Pack Fútbol a través de tu operador de TV. Según la información disponible en los portales oficiales:

Cablevisión / Flow : disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app.

: disponible en el Pack Fútbol, activación inmediata desde la app. DirecTV / DGO : acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium.

: acceso mediante suscripción al paquete deportivo que incluye ESPN Premium. Telecentro: se activa desde el área de clientes con cargo adicional mensual.

Una vez contratado, puedes mirarlo tanto por TV tradicional como por streaming mediante las apps oficiales del operador.

¿Cómo ver Disney Plus (Disney+) EN VIVO con el fútbol argentino?

Desde la integración del fútbol argentino a la plataforma, Disney+ Premium permite ver eventos deportivos en vivo según tu país. Para acceder:

Suscríbete al plan Disney+ Premium desde la web oficial. Inicia sesión en la app desde tu Smart TV, celular o navegador. Busca la sección “ESPN” o “Eventos en vivo”, donde se habilita el superclásico según tu región.

Este servicio está disponible en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y varios países de Latinoamérica con variaciones de catálogo.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Este domingo 1 de noviembre de 2026, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro concentra la atención de millones de aficionados que buscan seguir la transmisión EN VIVO y ONLINE desde Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En territorio argentino, el partido se podrá ver por TNT Sports y ESPN Premium, señales que requieren la contratación del Pack Fútbol a través de los operadores de televisión por cable; además, los servicios digitales de Flow, DGO y Telecentro Play permiten acceder al compromiso por internet. Para quienes siguen el campeonato desde el extranjero, las alternativas pueden incluir ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y AFA Play, según el país y los derechos de transmisión disponibles. En Estados Unidos, los aficionados también pueden consultar la programación de FOX Deportes y las opciones de streaming de fuboTV, además de la disponibilidad de TyC Sports en los servicios autorizados de cada región. Es importante comprobar la señal correspondiente al país desde el que se desea ver el encuentro, ya que los derechos audiovisuales varían según el territorio. No recomendamos utilizar páginas como Fútbol Libre o Pelota Libre, debido a que no son plataformas oficiales de transmisión y pueden ofrecer emisiones sin autorización, además de representar riesgos de seguridad para los usuarios. (VIDEO DE X: @BocaJrsOficial)