La Bombonera será el escenario de una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a los playoffs. El Superclásico también reunirá a futbolistas con experiencia internacional, entre ellos Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, en una jornada que concentra la atención del fútbol argentino. En Argentina, ESPN Premium transmitirá el encuentro a partir de las 15:00, a través del paquete Pack Fútbol, que permite seguir la señal por televisión y plataformas digitales.

¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional 2026?

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¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?

También podrás seguir la señal de ESPN Premium por internet desde un teléfono móvil, una computadora, una tablet o un Smart TV. Para acceder a la transmisión, necesitas tener contratado el Pack Fútbol y utilizar las aplicaciones de los operadores participantes: Flow, DGO y Telecentro Play.

¿Cómo contratar ESPN Premium con el paquete “Pack Fútbol”?

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Horario, TV y dónde ver el superclásico Boca vs. River EN VIVO por la Liga Profesional 2026

Fecha : Domingo 1 de noviembre 2026

: Domingo 1 de noviembre 2026 Partido : Boca Juniors vs. River Plate, por la Jornada 15 del Torneo Clausura de Liga Profesional Argentina 2026

: Boca Juniors vs. River Plate, por la Jornada 15 del Torneo Clausura de Liga Profesional Argentina 2026 TV : ESPN Premium | Streaming : DGO, Telecentro Play y Flow

: ESPN Premium | : DGO, Telecentro Play y Flow Hora : 15:00 de Buenos Aires

: 15:00 de Buenos Aires Estadio: Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina