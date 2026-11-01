BUENOS AIRES (ARGENTINA), 01/11/2026.- Cobertura oficial de ESPN Premium EN VIVO ONLINE para ver el partido entre River Plate y Boca Juniors este domingo 1 de noviembre por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 desde el estadio La Bombonera. FOTO DE LUIS ROBAYO PARA AFP
BUENOS AIRES (ARGENTINA), 01/11/2026.- Cobertura oficial de ESPN Premium EN VIVO ONLINE para ver el partido entre River Plate y Boca Juniors este domingo 1 de noviembre por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 desde el estadio La Bombonera. FOTO DE LUIS ROBAYO PARA AFP
/ LUIS ROBA
Noé Yactayo
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La Bombonera será el escenario de una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a los playoffs. El Superclásico también reunirá a futbolistas con experiencia internacional, entre ellos Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, en una jornada que concentra la atención del fútbol argentino. En Argentina, ESPN Premium transmitirá el encuentro a partir de las 15:00, a través del paquete Pack Fútbol, que permite seguir la señal por televisión y plataformas digitales.

¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional 2026?

Para ver ESPN Premium, debes contratar el a través de un operador de televisión que comercialice este servicio. La disponibilidad y el precio pueden variar según la compañía y el plan contratado. Entre los operadores que debes consultar se encuentran:

OperadorCanal ESPN Premium
Flow123
DIRECTV604 SD / 1604 HD
Telecentro111 SD / 1017 HD*

¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?

También podrás seguir la señal de ESPN Premium por internet desde un teléfono móvil, una computadora, una tablet o un Smart TV. Para acceder a la transmisión, necesitas tener contratado el Pack Fútbol y utilizar las aplicaciones de los operadores participantes: Flow, DGO y Telecentro Play.

¿Cómo contratar ESPN Premium con el paquete “Pack Fútbol”?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con ESPN Premium:

  • DirecTV
  • Flow
  • Telecentro
  • Movistar TV
  • Dibox
  • TeleRed
  • Colsecor
  • Antina
  • Gigared
  • Claro TV
  • CCC
  • Cablevideo
  • BVC HD
  • CTC
  • 2H Fiber Way
  • Cabletel
  • El Cuatro
  • Playcom
  • TVCOA
  • Del Viento TV
  • Wiltel Next

Horario, TV y dónde ver el superclásico Boca vs. River EN VIVO por la Liga Profesional 2026

  • Fecha: Domingo 1 de noviembre 2026
  • Partido: Boca Juniors vs. River Plate, por la Jornada 15 del Torneo Clausura de Liga Profesional Argentina 2026
  • TV: ESPN Premium | Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow
  • Hora: 15:00 de Buenos Aires
  • Estadio: Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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