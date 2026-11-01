La Bombonera será el escenario de una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a los playoffs. El Superclásico también reunirá a futbolistas con experiencia internacional, entre ellos Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, en una jornada que concentra la atención del fútbol argentino. En Argentina, ESPN Premium transmitirá el encuentro a partir de las 15:00, a través del paquete Pack Fútbol, que permite seguir la señal por televisión y plataformas digitales.
¿Dónde ver ESPN Premium EN VIVO, Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional 2026?
Para ver ESPN Premium, debes contratar el Pack Fútbol a través de un operador de televisión que comercialice este servicio. La disponibilidad y el precio pueden variar según la compañía y el plan contratado. Entre los operadores que debes consultar se encuentran:
|Operador
|Canal ESPN Premium
|Flow
|123
|DIRECTV
|604 SD / 1604 HD
|Telecentro
|111 SD / 1017 HD*
¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?
También podrás seguir la señal de ESPN Premium por internet desde un teléfono móvil, una computadora, una tablet o un Smart TV. Para acceder a la transmisión, necesitas tener contratado el Pack Fútbol y utilizar las aplicaciones de los operadores participantes: Flow, DGO y Telecentro Play.
¿Cómo contratar ESPN Premium con el paquete “Pack Fútbol”?
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- BVC HD
- CTC
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- Cabletel
- El Cuatro
- Playcom
- TVCOA
- Del Viento TV
- Wiltel Next
Horario, TV y dónde ver el superclásico Boca vs. River EN VIVO por la Liga Profesional 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre 2026
- Partido: Boca Juniors vs. River Plate, por la Jornada 15 del Torneo Clausura de Liga Profesional Argentina 2026
- TV: ESPN Premium | Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow
- Hora: 15:00 de Buenos Aires
- Estadio: Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina