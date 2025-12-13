El Barcelona, líder de LaLiga, busca consolidar su posición en la cima. Este sábado 13 de diciembre, a las 12:30 horas del Este, el equipo catalán se enfrenta al Osasuna en el Camp Nou . Será un choque correspondiente a la jornada 16 del campeonato español, con ambos clubes viviendo presentes muy diferentes. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal de ESPN Select por televisión y streaming online.

El equipo de Hansi Flick, actual líder con 40 puntos, aventaja por cuatro unidades al Real Madrid, su más cercano perseguidor. Los azulgranas buscan extender su racha de seis victorias consecutivas en LaLiga, tras imponerse 2-1 al Eintracht Frankfurt en la UEFA Champions League a mitad de semana.

Por su parte, los de Alessio Lisci se encuentran en la decimoquinta posición con 15 puntos (cuatro ganados, tres empatados y ocho perdidos). El club de Pamplona llega motivado luego de su reciente victoria 2-0 sobre el Levante, con la que cortaron una sequía de seis partidos sin triunfo.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Osasuna por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Osasuna EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona vs. Osasuna en inglés , ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.