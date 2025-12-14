El Real Madrid no puede tener otro margen de error si quiere estar en la parte más alta de LaLiga EA Sports. Este domingo 14 de diciembre, a las 3:00 p.m. Hora del Este enfrenta a Deportivo Alavés por la jornada 16 en el estadio Mendizorroza . Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal de ESPN Select por televisión y streaming online.

Conoce en qué canal TV y dónde ver Real Madrid vs. Alavés en vivo por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Real Madrid vs. Alavés EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid vs. Deportivo Alavés en inglés , ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.