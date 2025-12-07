Este domingo 7 de diciembre continúa la acción en LaLiga 2025-2026. Y es que ese día medirán fuerzas el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Bernabéu. El partido empezará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirar el duelo a través de la señal de ESPN Select. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO.

Real Madrid buscará sumar de a tres frente al Celta de Vigo en el Bernabéu. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP) / ANDER GILLENEA

Como es importante que sepas cómo llegan ambas escuadras al vibrante enfrentamiento, te comento que ‘los merengues’ vienen de derrotar 3-0 al Athletic Club por el mencionado certamen español, mientras que ‘los celestes’ cayeron 1-0 frente al Espanyol. Por ello, el Celta de Vigo buscará reivindicarse y sumar un triunfo de visita, aunque la tarea no será sencilla: el Real Madrid quiere encadenar una nueva victoria en la competición.

El Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga es uno de los partidos más destacados de este fin de semana. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. Celta de Vigo EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid vs. Celta de Vigo por la Jornada 15 de LaLiga en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)