Real Madrid juega contra Villarreal en el Santiago Bernabéu, por la jornada 8 de LaLiga 2025-2026 vía ESPN Select desde Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Tras la dura derrota en el derbi madrileño, el Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Villarreal en la octava jornada de LaLiga 2025-2026. Este partido se considera una prueba de fuego para el equipo local, que se mide a un “submarino amarillo” en muy buena forma este sábado 4 de octubre, a partir de las 21:00 hora peninsular. Desde Estados Unidos, ¿Quieres ver el partido en vivo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial va a través de, mientras que en Sudamérica se podrá seguir por la señal de DIRECTV Sports.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

  • Canal 466 de DIRECTV
  • Canal 854 de Dish Network
  • Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. Villarreal en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid - Villarreal en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus)Precio
ESPN Select (Mensual)$12.99
ESPN Select (Anual)$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN SelectPrecioCaracterísticas
ESPN Select Bundle$19.99Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
ESPN Select Bundle Premium$29.99Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
Paquete Disney Legacy$18.99Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFCPrecio
Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo$79.99
Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento$134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

  • iPhones de Apple
  • iPads de Apple
  • Teléfonos Android
  • Tabletas Android
  • Tabletas Amazon Fire
  • Amazon Fire TV
  • Dispositivos Android TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Televisión Cox Contour
  • Reproductor de streaming Contour
  • Televisores inteligentes LG
  • Estación de juegos
  • Roku
  • Televisores inteligentes Samsung Tizen
  • Xbox
  • Decodificador Xfinity Flex y X1 TV
  • Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de y con el noticiero de Sport Center.

