ESPN Select en vivo - ver partido FC Barcelona vs. Sevilla por TV y Streaming Online desde EE.UU.

El FC Barcelona visita al Sevilla Fútbol Club en un enfrentamiento con contextos diferentes. Llama la atención que, pese a haber sumado nueve de doce puntos fuera del Ramón Sánchez-Pizjuán, los sevillistas todavía no conocen la victoria en su estadio esta temporada. El juego será este domingo 5 de octubre, a partir de las 10:15 p.m. ET / 4:15 p.m. horario peninsular, por la Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Si estás en Estados Unidos, podrás ver el partido en vivo online por la señal de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español) por Smart TV, PC, Tablet, teléfono móvil o cualquier dispositivo móvil.

Para los hispalenses, vencer al combinado culé en LaLiga es un reto mayúsculo, pues su última victoria se remonta a diez años atrás, lograda en su propio feudo. La dificultad se agrava considerablemente fuera de Andalucía, donde llevan sin ganarles desde el 15 de diciembre de 2002. Además, la escuadra dirigida por Hansi Flick es considerada, junto al Real Madrid y al Atlético de Madrid, uno de los tres rivales más temibles y constantes de la liga, una realidad que se mantiene inalterable con el tiempo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Sevilla este domingo 5 de octubre, a partir de las 4:15 pm. en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Sevilla en EE.UU.?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el partido FC Barcelona - Sevilla en vivo en inglés , ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

Aparte de esta lista, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne