ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de TELEFE EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Cobertura oficial de TELEFE EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Inglaterra hoy por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Las grandes selecciones suelen medirse por su capacidad para responder cuando la presión alcanza el punto más alto. tendrán esa prueba este miércoles 15 de julio en Atlanta, donde disputarán una semifinal del con un premio reservado para muy pocos: un lugar en la final de la Copa del Mundo.

La Albiceleste llega a esta instancia después de superar una exigente serie frente a Suiza, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega gracias a una actuación decisiva de Jude Bellingham. Ahora, Lionel Messi y Harry Kane encabezarán un duelo que reúne a dos de las selecciones más reconocidas del fútbol internacional y que volverá a colocar frente a frente a dos países con una larga historia mundialista.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y contará con transmisión EN VIVO para gran parte de Latinoamérica mediante ESPN y Disney+ Premium. La pelota comenzará a rodar a las 14:00 horas de Colombia y Perú, 16:00 horas de Argentina y 3:00 p.m. ET en Estados Unidos.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra para la mayoría de países de Sudamérica. La cobertura incluirá programas especiales previos al encuentro, análisis táctico, entrevistas, estadísticas actualizadas y la narración completa de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá acceso a la señal en vivo y contenidos exclusivos relacionados con la fase decisiva del torneo.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Inglaterra

PaísESPNStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del campeonato en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y la disponibilidad regional, los aficionados también podrán acceder a la semifinal mediante esta señal alternativa.

Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Inglaterra

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el partido desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets y dispositivos de transmisión compatibles.

Además de la emisión en directo de la semifinal, la plataforma ofrecerá programas especiales, repeticiones, análisis tácticos y cobertura integral de los últimos días del Mundial 2026.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
  • Computadoras Windows y Mac
  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets Android
  • iPad

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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  • Catálogo completo de Disney+
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  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaMiércoles 15 de julio de 2026
PartidoArgentina vs. Inglaterra
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Semifinales)
Hora Colombia, Perú y Ecuador14:00
Hora Venezuela y Bolivia15:00
Hora Chile16:00
Hora Argentina, Uruguay y Paraguay16:00
Hora México (CT)13:00
Hora Estados Unidos3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
Hora España21:00
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioMercedes-Benz Stadium
CiudadAtlanta, Georgia (Estados Unidos)

Análisis de Noé Yactayo

“A medida que un Mundial avanza, las diferencias futbolísticas suelen reducirse y los aspectos emocionales adquieren un peso cada vez mayor. Argentina e Inglaterra llegan a esta semifinal después de superar eliminatorias exigentes, lo que explica por qué ambos equipos parecen haber fortalecido su convicción competitiva durante las últimas semanas.

La selección argentina ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a contextos distintos. No siempre dominó los partidos desde la posesión o desde el juego, pero encontró soluciones cuando los encuentros se volvieron incómodos. Esa flexibilidad táctica es uno de los rasgos que más valoran los entrenadores en fases eliminatorias.

Inglaterra, por su parte, transmite la sensación de ser un equipo que todavía puede crecer. Bellingham se ha consolidado como uno de los futbolistas más influyentes del torneo y Kane continúa apareciendo en los momentos determinantes. La combinación de juventud y experiencia convierte al conjunto de Thomas Tuchel en un rival especialmente peligroso.

También existe una cuestión simbólica imposible de ignorar. Messi se encuentra a un paso de disputar otra final mundialista, mientras Inglaterra persigue una oportunidad que su fútbol lleva décadas esperando. Esa mezcla de urgencia, ilusión y responsabilidad suele producir partidos difíciles de anticipar.

Por eso la semifinal de Atlanta parece destinada a resolverse en los pequeños detalles. Cuando el nivel de los equipos es tan alto, la diferencia rara vez surge de la superioridad absoluta; normalmente aparece en una decisión acertada, una intervención decisiva o un instante de inspiración.”

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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