Desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Albiceleste tiene una nueva misión en este Mundial. Este sábado 11 de julio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Suiza EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney Plus Premium, a partir de las 22:00 horas Buenos Aires. Los de Lionel Scaloni vienen de una eliminación agónica contra Egipto, en un partido que iban 0-2 abajo y remontaron 3-2 sobre el final; por su parte, Suiza dejó en el camino a Colombia en tanda de penales.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina vs. Egipto para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo C.
Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?
Disney+ Estándar
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- ESPN y ESPN 3
- Calidad Full HD
- Dos dispositivos simultáneos
- Descargas en dispositivos compatibles
Disney+ Premium
- Catálogo completo de Disney+
- Películas y series de Star
- Todos los canales y eventos de ESPN
- Calidad hasta 4K Ultra HD
- Dolby Vision y Dolby Atmos
- Cuatro dispositivos simultáneos
- Eventos deportivos exclusivos
Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO por cuartos de final del Mundial 2026
- Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
- Horario: 8:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia / 10:00 p.m. Argentina
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Lugar: Estadio Arrowhead de Kansas City, Estados Unidos