¡El “Team USA” sobrevive y se prepara para un duelo norteamericano de alto voltaje en Houston! Si buscas dónde ver, los horarios y canales TV del juego Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO GRATIS, no te pierdas este choque de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 13 de marzo a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT . Tras una clasificación cardíaca gracias al triunfo de Italia sobre México, los estadounidenses se jugarán el pase a semifinales en el Minute Maid Park con Logan Webb en la lomita. Por su parte, la novena canadiense llega inspirada con un sólido registro de 3-1 y un Michael Soroka listo para silenciar a los bates de las barras y las estrellas. Este encuentro definirá quién viaja a Miami para las rondas finales en el loanDepot park, por lo que la emoción está garantizada en cada entrada.

Canales de TV por país para ver Estados Unidos vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estos son los canales oficiales o socios de derechos que transmitirán el partido Estados Unidos vs. Canadá por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

Estados Unidos: Fox Sports (principalmente FS1) y Fox Deportes (señal en castellano).​

México: Imagen TV (señal abierta) y ESPN.​

Resto de Latinoamérica: ESPN.​

Canadá: Sportsnet (inglés) y TVA Sports (francés)​

Plataformas online y streaming para ver Estados Unidos vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Para este Estados Unidos vs. Canadá, estas son las plataformas de streaming que transmitirán el encuentro por el pase a las semifinales del World Baseball Classic 2026:​

Estados Unidos: FOX App, FuboTV y Hulu + Live TV​

México: ViX y Disney+.​

Resto de Latinoamérica: Disney+.​

Canadá: apps de Sportsnet Now y TVA+ según el idioma.​

Alineaciones probables del partido Estados Unidos vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos

Bobby Witt Jr. - campocorto (SS)

Alex Bregman - tercera base (3B)

Roman Anthony - jardinero izquierdo (LF)

Byron Buxton - jardinero central (CF)

Aaron Judge - jardinero derecho (RF)

Brice Turang - segunda base (2B)

Bryce Harper - primera base (1B)

Kyle Schwarber - bateador designado (BD)

Cal Raleigh - receptor (C)

Canadá

Otto Lopez - campocorto (SS)

Denzel Clarke - tercera base (3B)

Tyler O’Neill - jardinero izquierdo (LF)

Jung Hoo Lee - jardinero central (CF)

Owen Caissie - jardinero derecho (RF)

Edouard Julien - segunda base (2B)

Josh Naylor - primera base (1B)

Matt Davidson - bateador designado (BD)

Liam Hicks - receptor (C)

Fecha, hora y sede del partido Estados Unidos vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El partido Estados Unidos vs. Canadá del Clásico Mundial de Béisbol 2026 es un duelo de cuartos de final que se juega en Miami el 13 de marzo de 2026, con amplia cobertura en TV y streaming pago en varios países.

Partido: Estados Unidos vs. Canadá (cuartos de final del Clásico Mundial 2026).

Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026.

Hora oficial: 8:00 p. m. hora del Este (ET) / 5:00 p. m. hora del Pacífico (PT)

Hora aproximada en CDMX: 6:00 p. m. (Tiempo del Centro de México).​

Estadio: Daikin Park en Houston, Texas (Estados Unidos)