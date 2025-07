Con el verano en pleno apogeo, la atención se centra en la emocionante NBA Summer League 2025, que dio inicio este sábado 5 de julio en Salt Lake City y San Francisco (California Classic), antes de trasladarse a Las Vegas el 10 de julio. Este evento es una vitrina clave para las futuras estrellas de la liga, donde los equipos presentan a sus nuevas adquisiciones y talentos emergentes. Los aficionados del baloncesto esperan con ansias ver el debut de los picks del Draft y el desarrollo de jóvenes promesas que buscan asegurar un lugar en los rosters principales de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos.

Las miradas estarán puestas en el pick número 1 del Draft, Cooper Flagg, y sus Dallas Mavericks, quienes arrancan su calendario de Summer League con un esperado enfrentamiento contra los Los Angeles Lakers de Bronny James el jueves 10 de julio a las 8 p.m. ET por ESPN. El calendario de los Mavericks está cargado de duelos de alto perfil, incluyendo partidos contra el pick número 2, Dylan Harper, y los San Antonio Spurs (12 de julio, 4 p.m. ET por ESPN), el pick número 4, Kon Knueppel, y los Charlotte Hornets (14 de julio, 6:30 p.m. ET por NBA TV), y el pick número 3, VJ Edgecombe, y los Philadelphia 76ers (16 de julio, 8 p.m. ET por ESPN).

La acción no se detiene ahí, pues Dylan Harper se medirá a su excompañero de Rutgers, el pick número 5, Ace Bailey, y los Utah Jazz el 14 de julio a las 8:30 p.m. ET por NBA TV. La NBA 2K26 Summer League culminará con el juego de campeonato el domingo 20 de julio a las 10 p.m. ET (ESPN), tras dos intensas semanas de competencia. Antes de que los jóvenes talentos salten a la cancha, mantente al día con las últimas actualizaciones de rosters y noticias para no perderte ningún detalle de este evento que marca el inicio de la carrera profesional de la próxima generación de la NBA.

Si te encuentras en los Estados Unidos, sobre todo, en estados como Florida, California y Texas, aquí te diremos los horarios y las diferentes opciones para ver la transmisión de los juegos de la NBA 2k26 Summer League en televisión abierta y streaming online.

Conoce qué es la NBA Summer League 2025 y cuáles son las nuevas reglas que se pondrán a prueba. (Foto: HBCU Gameday)

Horarios y dónde ver la NBA Summer League 2025 en Estados Unidos

Los duelos de la NBA 2025 Summer league continúan este jueves 10 de julio en el Cox Pavilion y Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, en los siguientes horarios.

Jueves, 10 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING New Orleans Pelicans vs. Minnesota Timberwolves 3:30 pm ET / 12:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, FDSNNOX y GCSEN Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers 5:00 pm ET / 2:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada, FanDuel Sports Network - Indiana y Rock Entertainment Sports Network Oklahoma City Thunder vs. Brooklyn Nets 5:30 pm ET / 2:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, YES (Tape Delay) y FanDuel Sports Network - Oklahoma Orlando Magic vs. Sacramento Kings 7:30 pm ET / 4:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada, YouTube y FanDuel Sports Network - Florida Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, TSN, Videoland, Migu y KFAA Denver Nuggets vs. Milwaukee Bucks 9:30 pm ET / 6:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada y Altitude San Antonio Spurs vs. Philadelphia 76ers 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, TSN, NBC Sports Philadelphia Y FanDuel Sports Network - Southwest

Viernes, 11 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Memphis Grizzlies vs. Boston Celtics 4:00 pm ET / 1:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, S Sport, YouTube, NBC SPORTS BOSTON y FanDuel Sports Network - Southeast - Memphis Atlanta Hawks vs. Miami Heat 4:30 pm ET / 1:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, NBA TV Canada, FanDuel Sports Network - Sun y FanDuel Sports Network - Southeast - Atlanta New York Knicks vs. Detroit Pistons 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, YouTube y FanDuel Sports Network - Detroit Utah Jazz vs. Charlotte Hornets 7:00 pm ET / 4:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, NBA TV Canada y Videoland Chicago Bulls vs. Toronto Raptors 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, TSN, All Media, YouTube y TSN Washington Wizards vs. Phoenix Suns 9:00 pm ET / 6:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, NBA TV Canada y Monumental Sports Network LA Clippers vs. Houston Rockets 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, Space City Home Network (Tape Delay) y FanDuel Sports Network - SoCal Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors 11:00 pm ET / 8:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, NBA TV Canada, Migu y NBCSBA+KUNP

Sábado, 12 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks 3:30 pm ET / 12:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada y Rock Entertainment Sports Network Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs 4:00 pm ET / 1:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, Videoland y FanDuel Sports Network - SouthwestKFAA Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder 5:30 pm ET / 2:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada, YouTube, FanDuel Sports Network - Oklahoma y FanDuel Sports Network - Indiana Charlotte Hornets vs. Philadelphia 76ers 6:30 pm ET / 3:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2 y NBC Sports Philadelphia Sacramento Kings vs. Chicago Bulls 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada, All Media y YouTube Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans 8:30 pm ET / 5:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2 y GCSEN Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada, Altitude y FanDuel Sports Network - North Memphis Grizzlies vs. Portland Blazers 10:30 pm ET / 7:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, Migu, KUNP y FanDuel Sports Network - Southeast - Memphis

Domingo, 13 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Phoenix Suns vs. Atlanta Hawks 3:30 pm ET / 12:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada y FanDuel Sports Network - Southeast - Atlanta Detroit Pistons vs. Houston Rockets 4:00 pm ET / 1:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, Space City Home Network (Tape Delay) y FanDuel Sports Network - Detroit New York Knicks vs. Boston Celtics 5:30 pm ET / 2:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada, YouTube y NBC SPORTS BOSTON Toronto Raptors vs. Orlando Magic 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, Sportsnet y FanDuel Sports Network - Florida Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers 7:30 pm ET / 4:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada, All Media, Rock Entertainment Sports Network y FanDuel Sports Network - Sun Brooklyn Nets vs. Washington Wizards 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, Videoland, Monumental Sports Network y YES Milwaukee Bucks vs. LA Clippers 9:30 pm ET / 6:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Canada y FanDuel Sports Network - SoCal Golden State Warriors vs. Utah Jazz 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2 y NBCSBA

Lunes, 14 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Atlanta Hawks vs. Houston Rockets 4:30 pm ET / 1:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, S Sport y FanDuel Sports Network - Southeast - Atlanta Chicago Bulls vs. Indiana Pacers 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPNU y FanDuel Sports Network - Indiana Chicago Bulls vs. Indiana Pacers 6:30 pm ET / 3:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, Videoland, Sportsnet, YouTube y KFAA Boston Celtics vs. Miami Heat 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPNU, TSN, FanDuel Sports Network - Sun y NBC SPORTS BOSTON Utah Jazz vs. San Antonio Spurs 8:30 pm ET / 5:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, Sportsnet, YouTube y FanDuel Sports Network - Southwest Phoenix Suns vs. Sacramento Kings 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPNU, TSN y NBCSCA LA Clippers vs. Los Angeles Lakers 10:30 pm ET / 7:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, Sportsnet, All Media, YouTube y FanDuel Sports Network - SoCal

Martes, 15 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Minnesota Timberwolves vs. Detroit Pistons 4:30 pm ET / 1:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, FDSNDTX y FanDuel Sports Network - North Brooklyn Nets vs. New York Knicks 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPN2 y YES Oklahoma City vs. Orlando Magic 6:30 pm ET / 3:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, YouTube, FanDuel Sports Network - Florida y FanDuel Sports Network - Oklahoma Toronto Raptors vs. Denver Nuggets 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPN+, ESPN3, TSN y Altitude Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards 8:30 pm ET / 5:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, Monumental Sports Network y NBC Sports Philadelphia Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPN, Videoland, Migu y GCSENKUNP Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies 10:30 pm ET / 7:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV, Sportsnet, YouTube, FanDuel Sports Network - Southeast - Memphis y NBCSBA

Miércoles, 16 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Sacramento Kings vs. Cleveland Cavaliers 3:30 pm ET / 12:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, Rock Entertainment Sports Network y NBCSCA Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves 5:00 pm ET / 2:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV y FanDuel Sports Network - North Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls 5:30 pm ET / 2:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2 Orlando Magic vs. Brooklyn Nets 7:30 pm ET / 4:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, Sportsnet, YouTube, YES y FanDuel Sports Network - Florida Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, Videoland, Migu, NBC Sports Philadelphia y KFAA New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder 9:30 pm ET / 6:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, Sportsnet, FanDuel Sports Network - Oklahoma y GCSEN Washington Wizards vs. Utah Jazz 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN y Monumental Sports Network

Jueves, 17 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Detroit Pistons vs. Miami Heat 4:00 pm ET / 1:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, All Media, FanDuel Sports Network - Sun y FanDuel Sports Network - Detroit Indiana Pacers vs. New York Knicks 4:30 pm ET / 1:30 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2 y FanDuel Sports Network - Indiana Atlanta Hawks vs. Memphis Grizzlies 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, Sportsnet, FanDuel Sports Network - Southeast - Memphis y FanDuel Sports Network - Southeast - Atlanta San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets 7:00 pm ET / 4:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN y FanDuel Sports Network - Southwest Houston Rockets vs. Portland Trail Blazers 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, Videoland, Sportsnet, Migu, KUNP y Space City Home Network Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers 9:00 pm ET / 6:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN y NBC SPORTS BOSTON Golden State Warriors vs. Toronto Raptors 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV, Sportsnet, YouTube y SNNBCSBA Denver Nuggets vs. LA Clippers 11:00 pm ET / 8:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN2, FanDuel Sports Network - SoCal y Altitude

Viernes, 18 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Bracket de consuelo 4:00 pm ET / 1:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV Bracket de consuelo 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV Bracket de consuelo 7:00 pm ET / 4:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPN+ y ESPN3 Bracket de consuelo 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV Bracket de consuelo 9:00 pm ET / 6:00 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV ESPN Bracket de consuelo 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV NBA TV

Sábado, 19 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Bracket de consuelo 3:30 pm ET / 12:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Bracket de consuelo 4:00 pm ET / 1:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, TSN, Now TV y S Sport Bracket de consuelo 5:30 pm ET / 2:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Bracket de consuelo 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, TSN, Now TV y S Sport Bracket de consuelo 6:30 pm ET / 3:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV Bracket de consuelo 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN+ y ESPN3 Bracket de consuelo 9:30 pm ET / 6:30 pm PT Cox Pavilion en Las Vegas, NV NBA TV

Domingo, 20 de julio de 2025

PARTIDO HORA LUGAR CANALES TV / STREAMING Bracket de consuelo 6:00 pm ET / 3:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPNU Bracket de consuelo 8:00 pm ET / 5:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPNU Juego por el campeonato 10:00 pm ET / 7:00 pm PT Thomas & Mack Center en

Las Vegas, NV ESPN, Now TV, Sportsnet y S Sport

Resultados, fixture y guía de canales de TV / Streaming del California Classic Summer League

Estos son los resultados, fixture y guía de canales de TV / Plataformas de streaming de los partidos complementarios del California Classic Summer League que se llevaron a cabo en el Chase Center, San Francisco, y el Golden 1 Center, Sacramento:

Sábado, 5 de julio de 2025

Heat 82, Spurs 69

Warriors 89, Lakers 84

Domingo, 6 de julio de 2025

Lakers 103, Heat 83

Spurs 90, Warriors 88

Martes, 8 de julio de 2025

Miami Heat vs. Golden State Warriors, 7:00 pm ET / 4:00 pm PT (ESPN+)

Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs, 10:00 pm ET / 7:00 pm PT (ESPN)

Resultados, fixture y guía de canales de TV / Streaming del Salt Lake City Summer League

Estos son los resultados, fixture y guía de canales de TV / Plataformas de streaming de los partidos complementarios del Salt Lake City Summer League que se llevaron a cabo en el Delta Center, Salt Lake City:

Sábado, 5 de julio de 2025

Grizzlies 92, Thunder 80

Jazz 93, 76ers 89

Lunes, 7 de julio de 2025

Thunder 89, 76ers 78

Jazz 112, Grizzlies 111

Martes, 8 de julio de 2025

Memphis Grizzlies vs. Philadelphia 76ers, 7:00 pm ET / 4:00 pm PT (NBA TV, ESPN+)

Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz, 9:00 pm ET / 6:00 pm PT (NBA TV, ESPN+)

¿Cuál es el horario de la NBA Summer League 2025 en Florida?

Los duelos de la NBA 2025 Summer league se podrán ver en Florida a partir del jueves 10 de julio entre las 5:30 pm a 1:00 am ET del día siguiente tanto en el Cox Pavilion y Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada.

La NBA Summer League 2025 reúne a jóvenes talentos y prueba reglas innovadoras en Las Vegas. (Foto: Agencias)

¿A qué hora ver la NBA Summer League 2025 en Texas?

Los duelos de la NBA 2025 Summer league se podrán ver en Texas a partir del jueves 10 de julio entre las 6:30 pm a 12:00 am CT del día siguiente tanto en el Cox Pavilion y Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada.

¿A qué hora es la NBA Summer League 2025 en California?

Los duelos de la NBA 2025 Summer league se podrán ver en California a partir del jueves 10 de julio entre las 5:30 pm a 10:00 pm PT tanto en el Cox Pavilion y Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada.

¿Dónde ver la NBA Summer League 2025 EN VIVO por TV y streaming?

Todos los partidos de la NBA 2K26 Summer League se transmiten por ESPN, ESPN2, ESPN+ o NBA TV. Es recomendable consultar la programación diaria de la NBA para ver los canales partido por partido.