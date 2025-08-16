¿Es el nuevo clásico del fútbol mexicano? Tigres de la UANL recibe al Club América, con quien ha sostenido una gran rivalidad en los últimos años, este s ábado 16 de agosto a partir de 8:30 pm ET (7:30 pm CT / 5:30 pm PT) , en el Estadio Universitario de la UANL en Nuevo León, México, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil desde los Estados Unidos? La transmisión oficial en español para el público latino estará a cargo de Estrella TV por las estaciones de señal abierta de Texas, California, Nuevo México, Utah, Florida, Colorado, Arizona, Nevada y Nueva York, el sitio web y la app gratuita de Estrella TV. Aquí te contamos las claves para ver el juego.

¿Dónde ver Estrella TV EN VIVO, Tigres UANL vs. Club América en Estados Unidos?

En los Estados Unidos, Estrella TV es la casa de todos los partidos de los Tigres de la UANL. En esta ocasión, los felinos que está bajo la dirección técnica del argentino Guido Pizarro enfrentarán a las Águilas del América en el mejor partido de la quinta jornada del Apertura. Si deseas disfrutar del juego por señal abierta, te detallamos los números de los canales de diferentes estaciones estadounidense, según el estado en el que te encuentres.

Albuquerque ( Nuevo México ) en KOAT-TV, Canal 7.2

) en KOAT-TV, Canal 7.2 Austin ( Texas ) en KVUE, Canal 24.2

) en KVUE, Canal 24.2 McAllen, Brownsville y Harlingen ( Texas ) en KVEO, Canal 23.2

) en KVEO, Canal 23.2 San Francisco y Sacramento ( California ) en KTNC-TV, Canal 42.1

) en KTNC-TV, Canal 42.1 Dallas y Fort Worth ( Texas ) en KMPX, Canal 29.1

) en KMPX, Canal 29.1 Denver ( Colorado ) en KETD, Canal 53.1

) en KETD, Canal 53.1 El Paso ( Texas ) en KTSM-TV, Canal 9.2

) en KTSM-TV, Canal 9.2 Houston ( Texas ) en KZJL, Canal 61.1

) en KZJL, Canal 61.1 Las Vegas ( Nevada ) en KVMY, Canal 21.2

) en KVMY, Canal 21.2 Los Ángeles ( California ) en KRCA, Canal 62.1

) en KRCA, Canal 62.1 Miami ( Florida ) en WSVN, Canal 7.2

) en WSVN, Canal 7.2 Nueva York ( Nueva York ) en WPIX, Canal 11.2

) en WPIX, Canal 11.2 Omaha ( Nebraska ) en KPTM-TV, Canal 42.3

) en KPTM-TV, Canal 42.3 Orlando ( Florida ) en WKCF, Canal 18.3

) en WKCF, Canal 18.3 Phoenix ( Arizona ) en KVPA-LD, Canal 42.1

) en KVPA-LD, Canal 42.1 Portland ( Oregón ) en KGW, Canal 8.3

) en KGW, Canal 8.3 Reno y Sparks ( Nevada ) en KNRC-LD, Canal 14.1

) en KNRC-LD, Canal 14.1 Roswell ( Nuevo México ) en KOCT-TV, Canal 6.2

) en KOCT-TV, Canal 6.2 Salt Lake City ( Utah ) en KPNZ, Canal 24.1

) en KPNZ, Canal 24.1 San Antonio ( Texas ) en KENS-TV, Canal 5.2

) en KENS-TV, Canal 5.2 San Diego ( California ) en KSDX-LP, Canal 29.1

) en KSDX-LP, Canal 29.1 Silver City ( Nuevo México ) en KOVT-TV, Canal 10.2

) en KOVT-TV, Canal 10.2 Tampa ( Florida ) en WMOR-TV, Canal 32.3

) en WMOR-TV, Canal 32.3 Tucson ( Arizona ) en KTTU-TV, Canal 18.2

) en KTTU-TV, Canal 18.2 Tyler y Longview ( Texas ) en KETK-TV, Canal 56.2

) en KETK-TV, Canal 56.2 Waco y Temple ( Texas ) en KWKT, Canal 44.2

) en KWKT, Canal 44.2 West Palm Beach (Florida) en WPBF-TV, Canal 25.2

Lista de canales de Estrella TV por estado en los Estados Unidos

Consulta la lista completa:

Ciudad(es) Estado Estación Canal Albuquerque Nuevo México KOAT-TV 7.2 Austin Texas KVUE 24.2 McAllen, Brownsville y Harlingen Texas KVEO 23.2 San Francisco y Sacramento California KTNC-TV 42.1 Dallas y Fort Worth Texas KMPX 29.1 Denver Colorado KETD 53.1 El Paso Texas KTSM-TV 9.2 Houston Texas KZJL 61.1 Las Vegas Nevada KVMY 21.2 Los Ángeles California KRCA 62.1 Miami Florida WSVN 7.2 Nueva York Nueva York WPIX 11.2 Omaha Nebraska KPTM-TV 42.3 Orlando Florida WKCF 18.3 Phoenix Arizona KVPA-LD 42.1 Portland Oregón KGW 8.3 Reno y Sparks Nevada KNRC-LD 14.1 Roswell Nuevo México KOCT-TV 6.2 Salt Lake City Utah KPNZ 24.1 San Antonio Texas KENS-TV 5.2 San Diego California KSDX-LP 29.1 Silver City Nuevo México KOVT-TV 10.2 Tampa Florida WMOR-TV 32.3 Tucson Arizona KTTU-TV 18.2 Tyler y Longview Texas KETK-TV 56.2 Waco y Temple Texas KWKT 44.2 West Palm Beach Florida WPBF-TV 25.2

¿Cómo ver Estrella TV EN VIVO GRATIS por streaming?

Solo debes dirigirte al sitio web de Estrella TV, completar el registro y ver el contenido del canal ya sea por el mismo portal o descargando las apps de Google Play Store (teléfonos o tablets de Android) y App Store (Iphone). Asimismo, Estrella TV está disponible en los siguientes dispositivos de streaming:

ROKU

Apple TV

Google TV

Amzon Fire TV

VIZIO

Samsung

Horario, TV y dónde ver en vivo Tigres UANL vs. América por la Liga MX 2025

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 8:30 pm ET (7:30 pm CT / 5:30 pm PT)

Partido: Tigres UANL vs. América, por la Jornada 5 de la Liga MX

TV y Streaming: Estrella TV en los Estados Unidos

Estadio Universitario de UANL, Nuevp León (México)