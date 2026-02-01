La rivalidad suma un nuevo capítulo. Presente y pasado se volverán a ver las caras en la final del Abierto de Australia 2026, cuando Carlos Alcaraz choque contra Novak Djokovic, en una definición de infarto en el primer Masters 1000 del año. La transmisión desde España será vía MAX de Eurosport, a partir de las 9:00 a.m. hora Madrid . Carlos Alcaraz viene de eliminar a Alexander Zverev, mientras que Novak Djokovic dejó en el camino a Jannik Sinner, ambos juegos de infarto.

SÍDNEY (AUSTRALIA), 01/02/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el juego entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por la final del Abierto de Australia 2026 desde Melbourne. FOTO DE ANDREJ ISAKOVIC PARA AFP / ANDREJ ISAKOVIC

¿Cómo se puede ver Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic vía MAX en Eurosport Player?

Eurosport Player es una plataforma de televisión por suscripción y de video únicamente a través de Internet. Es por ello que si deseas ver Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic vía MAX Deportes, deberás ingresar a la página oficial de Eurosport.

Plan Stándar: 9.99 euros al mes

9.99 euros al mes Plan Premium: 13.99 euros al mes

13.99 euros al mes Complemento MAX Deportes: 5 euros al mes

Plan estándar:

Visualiza el contenido en dos dispositivos a la vez.

Contarás con resolución Full HD.

Obtendrás 30 descargas de los contenidos disponibles para verlos sin conexión.

Plan Premium:

Visualiza el contenido hasta en cuatro dispositivos a la vez.

Contarás con resolución Full HD o 4K y sonido Dolby Atmos.

Obtendrás 100 descargas de los contenidos disponibles para verlos sin conexión.

Deportes MAX:

Contarás en Deportes MAX con los principales eventos deportivos de interés en territorio español, como los Grand Slams en tenis, UFC, Grandes Vueltas de ciclismo, entre otros.

La disponibilidad de los derechos/contenidos varía según el país.

Visualiza el contenido de los eventos deportivos hasta en dos dispositivos a la vez.

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Domingo 1 de febrero de 2026 Lugar: Melbourne Park, Australia

Melbourne Park, Australia Horario: 9:00 a.m. España

9:00 a.m. España Canal TV / Streaming: Eurosport