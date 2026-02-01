Piero Hatto
Piero Hatto

La rivalidad suma un nuevo capítulo. Presente y pasado se volverán a ver las caras en la final del Abierto de Australia 2026, cuando Carlos Alcaraz choque contra Novak Djokovic, en una definición de infarto en el primer Masters 1000 del año. La transmisión desde España será vía MAX de Eurosport, a partir de las 9:00 a.m. hora Madrid. Carlos Alcaraz viene de eliminar a Alexander Zverev, mientras que Novak Djokovic dejó en el camino a Jannik Sinner, ambos juegos de infarto.

SÍDNEY (AUSTRALIA), 01/02/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el juego entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por la final del Abierto de Australia 2026 desde Melbourne. FOTO DE ANDREJ ISAKOVIC PARA AFP
SÍDNEY (AUSTRALIA), 01/02/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el juego entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por la final del Abierto de Australia 2026 desde Melbourne. FOTO DE ANDREJ ISAKOVIC PARA AFP
/ ANDREJ ISAKOVIC

¿Cómo se puede ver Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic vía MAX en Eurosport Player?

Eurosport Player es una plataforma de televisión por suscripción y de video únicamente a través de Internet. Es por ello que si deseas ver Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic vía MAX Deportes, deberás ingresar a la página oficial de .

Planes de MAX vía Eurosport Player

Plan estándar:

  • Visualiza el contenido en dos dispositivos a la vez.
  • Contarás con resolución Full HD.
  • Obtendrás 30 descargas de los contenidos disponibles para verlos sin conexión.

Plan Premium:

  • Visualiza el contenido hasta en cuatro dispositivos a la vez.
  • Contarás con resolución Full HD o 4K y sonido Dolby Atmos.
  • Obtendrás 100 descargas de los contenidos disponibles para verlos sin conexión.

Deportes MAX:

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

  • Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026
  • Lugar: Melbourne Park, Australia
  • Horario: 9:00 a.m. España
  • Canal TV / Streaming: Eurosport
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC