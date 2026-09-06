El Mundial de la Fórmula 1 está emocionante y este domingo 6 de septiembre el calendario apunta al GP de Italia 2026. Desde las 9:00 a. m. ET/ 7:00 a. m. CDMX, el Autódromo Nacional de Monza será el punto de atención de los amantes del automovilismo. Andrea Kimi Antonelli y George Russell están en los primeros puestos del podio. Sin embargo, Lewis Hamilton presiona y busca ganar el campeonato, un logro esperado por la escudería de Ferrari.

‘Checo’ Pérez aún no suma puntos en la clasificación. El circuito italiano se perfila como una oportunidad perfecta para revertir el mal momento. Alonso, Sainz y el argentino Colapinto también quieren celebrar en tierras italianas.

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La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuestan F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del GP de Italia 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anuales de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

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Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

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Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de Italia 2026?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada en el Mundial de la Fórmula 1, como la del GP de Italia 2026. Aquí te decimos en qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

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¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Estos son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta.

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Shows exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras.

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro, pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

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Horario, TV y dónde ver GP de Italia 2026 EN VIVO por la Fórmula 1

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026 Lugar: Autódromo Nacional de Monza

Autódromo Nacional de Monza Horario: 9:00 a.m. ET / 7:00 a.m. CDMX

9:00 a.m. ET / 7:00 a.m. CDMX Canal TV / Streaming: F1 TV