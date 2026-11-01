La pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1 añade un atractivo especial al Gran Premio de México 2026, donde Kimi Antonelli tendrá su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón. El piloto de Mercedes aterriza en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero George Russell y podría sellar el título este domingo 1 de noviembre. La carrera también tendrá un significado particular para Sergio «Checo» Pérez, quien volverá a competir ante el público mexicano con Cadillac y alcanzará las 300 largadas en la máxima categoría del automovilismo.

La cobertura televisiva del Gran Premio de México tendrá distintas alternativas según el país. En territorio mexicano, F1 TV Pro y F1 TV Premium ofrecerán acceso a las transmisiones de la categoría. Para el público de Estados Unidos, Apple TV será la plataforma encargada de emitir la temporada 2026 de Fórmula 1 y permitirá utilizar F1 TV Premium como parte de la suscripción, sin un cargo adicional, tras completar la vinculación de ambas cuentas.

¿Cómo ver F1 TV EN VIVO, la carrera del GP de México 2026 por la Fórmula Uno?

F1 TV permite seguir las sesiones de Fórmula 1 en directo en los territorios donde sus derechos de transmisión lo permiten. La plataforma ofrece diferentes modalidades de suscripción y herramientas para los aficionados que desean observar la carrera desde distintas perspectivas, consultar datos en tiempo real y acceder a contenido complementario.

Para ver el Gran Premio de México por internet, sigue estos cinco pasos:

Entra en el sitio oficial de F1 TV. Selecciona tu país y consulta los planes disponibles. Elige una modalidad que incluya las carreras en directo. Completa la contratación e inicia sesión desde un dispositivo compatible. Accede a la programación del domingo 1 de noviembre y selecciona la transmisión del Gran Premio de México.

La carrera comenzará a las 2:00 p. m. en Ciudad de México. Los usuarios deberán comprobar que su suscripción permita acceder a las sesiones en directo en el territorio desde el que se conectan.

¿Cuánto cuestan F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Los precios y las modalidades de F1 TV varían según el país. En México, la plataforma ofrece planes anuales y una suscripción mensual para Premium. En Estados Unidos, Apple TV concentra la transmisión en directo de la Fórmula 1 durante la temporada 2026.

Precios de F1 TV en México

Plan Precio mensual Precio anual Principales prestaciones F1 TV Access No indicado 549 MXN Tiempos, telemetría y contenido sin carreras en directo F1 TV Pro No indicado 999 MXN Carreras en directo en un dispositivo F1 TV Premium 210 MXN 1.600 MXN 4K UHD/HDR, Multiview y hasta seis dispositivos simultáneos

Precios de F1 TV y Apple TV en Estados Unidos

Servicio Precio ¿Qué incluye? Apple TV 14,99 USD al mes Cobertura de Fórmula 1 y acceso a F1 TV Premium sin coste adicional F1 TV Access 3,49 USD al mes o 29,99 USD al año Tiempos, telemetría y contenido disponible sin carreras en directo

En Estados Unidos, F1 TV Pro dejó de comercializarse de forma independiente para la temporada 2026. Apple TV tiene los derechos de transmisión en directo y permite a sus suscriptores acceder a F1 TV Premium mediante la vinculación de sus cuentas.

¿Qué incluye F1 TV Pro?

F1 TV Pro está dirigido a los aficionados que quieren seguir las sesiones de Fórmula 1 en directo y acceder a herramientas complementarias para analizar las carreras. Está disponible en los mercados donde los derechos de transmisión permiten ofrecer este servicio.

Entre sus principales prestaciones se encuentran:

Transmisiones en directo de las sesiones de Fórmula 1.

Cámaras a bordo para seguir las carreras desde la perspectiva de los pilotos.

Cronometraje y datos de competición.

Radio de los equipos y herramientas de seguimiento.

Programas previos y posteriores a los grandes premios.

Repeticiones y contenido bajo demanda, según disponibilidad.

Cobertura de categorías de soporte incluidas en la programación de la plataforma.

En México, el plan anual de F1 TV Pro cuesta 999 MXN y permite ver las carreras en directo en un dispositivo.

¿Qué incluye F1 TV Premium y en qué se diferencia de Pro?

F1 TV Premium incorpora prestaciones adicionales para seguir las carreras desde distintas perspectivas. Entre sus principales ventajas figuran la transmisión en 4K UHD/HDR, la visualización multivista y el acceso simultáneo desde varios dispositivos compatibles.

Características F1 TV Premium Sesiones de Fórmula 1 en directo Sí, en mercados habilitados Cámaras a bordo Sí Transmisión en 4K UHD/HDR En equipos compatibles Multiview En dispositivos compatibles Reproducción en hasta seis dispositivos simultáneos Sí, según las condiciones del servicio Anuncios Sin anuncios, según las condiciones del plan mexicano

Multiview permite combinar varias señales en una pantalla para seguir diferentes aspectos de una carrera. Esta función resulta útil para quienes desean observar simultáneamente la transmisión principal, las cámaras a bordo y otras perspectivas disponibles.

La reproducción en 4K UHD/HDR requiere un dispositivo compatible y una señal disponible en esa resolución. En México, F1 TV Premium cuesta 210 MXN al mes o 1.600 MXN al año.

En Estados Unidos, los suscriptores de Apple TV también pueden acceder a las prestaciones de F1 TV Premium sin pagar una cuota adicional por ese plan, una vez vinculada su cuenta.

¿En qué dispositivos se puede ver F1 TV?

F1 TV está disponible en computadoras, teléfonos, tabletas y diferentes dispositivos de televisión compatibles. Entre las opciones de reproducción figuran:

Computadoras mediante navegador web.

Teléfonos y tabletas con la aplicación de F1 TV.

Apple TV.

Android TV y Google TV.

Amazon Fire TV.

Roku.

Chromecast de segunda generación o posterior.

La disponibilidad de las funciones depende del dispositivo y del plan contratado. Para utilizar Multiview o ver la carrera en 4K UHD/HDR, es importante comprobar la compatibilidad técnica del equipo.

¿Cómo ver la Fórmula 1 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, Apple TV es el servicio de transmisión de la Fórmula 1 durante la temporada 2026. Su cobertura incluye los entrenamientos, la clasificación, las carreras Sprint cuando corresponda y los grandes premios, además de contenido bajo demanda.

Los suscriptores estadounidenses de Apple TV tienen acceso a F1 TV Premium sin coste adicional. Para utilizar la aplicación de F1 TV con las prestaciones de ese plan, deben vincular su cuenta de Apple.

La cobertura ofrece comentarios en inglés y español, repeticiones completas, resúmenes, entrevistas y señales adicionales. También permite utilizar Multiview en dispositivos compatibles.

Apple TV se puede utilizar desde dispositivos Apple, teléfonos y tabletas Android, televisores inteligentes compatibles, dispositivos de streaming, consolas de videojuegos y navegadores web.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el GP de México 2026 por la Fórmula Uno

El Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. La carrera tendrá 71 vueltas y una distancia total de 305,584 kilómetros.

Evento Gran Premio de México 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Circuito Autódromo Hermanos Rodríguez Ubicación Ciudad de México Longitud del trazado 4,304 kilómetros Número de curvas 17 Número de vueltas 71 Distancia total 305,584 kilómetros Hora en México 2:00 p. m. Estados Unidos (hora del Este) 3:00 p. m. ET Estados Unidos (hora del Pacífico) 12:00 p. m. PT Perú, Colombia y Ecuador 3:00 p. m. Venezuela y Bolivia 4:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 5:00 p. m. España peninsular 9:00 p. m.

Los horarios corresponden a la carrera del domingo 1 de noviembre, teniendo en cuenta el cambio al horario estándar en Estados Unidos durante esa madrugada.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el GP de México 2026 y F1 TV

¿F1 TV Pro transmite el GP de México 2026 en directo?

Sí, en los países donde F1 TV Pro está habilitado para transmitir las carreras en directo. En México, el plan anual permite seguir las competencias en un dispositivo. La disponibilidad depende de los derechos de emisión de cada territorio.

¿F1 TV Premium está incluido en Apple TV en Estados Unidos?

Sí. Los suscriptores estadounidenses de Apple TV tienen acceso a F1 TV Premium sin coste adicional. Para utilizar la aplicación de F1 TV, deben vincular su cuenta de Apple.

¿Cuánto cuesta F1 TV Premium en México?

F1 TV Premium cuesta 210 MXN al mes o 1.600 MXN al año. El plan incorpora transmisión en 4K UHD/HDR, Multiview y reproducción simultánea en hasta seis dispositivos compatibles, según las condiciones del servicio.

¿Cuál es la diferencia entre F1 TV Pro y Premium?

F1 TV Pro permite seguir las sesiones en directo en los mercados habilitados y acceder a herramientas como cámaras a bordo y cronometraje. Premium añade funciones como Multiview y transmisión en 4K UHD/HDR en dispositivos compatibles.

¿Puedo ver el GP de México desde el celular?

Sí. Puedes utilizar la aplicación de F1 TV en los países donde está disponible o la aplicación Apple TV en Estados Unidos. Las funciones dependen del plan contratado y del dispositivo.

¿F1 TV Access permite ver las carreras en directo?

No. F1 TV Access está orientado a los tiempos, la telemetría y otros contenidos disponibles en la plataforma, pero no incluye la transmisión en directo de las carreras.

¿Cómo ver la Fórmula 1 gratis con una cuenta de Apple?

En Estados Unidos, los suscriptores de Apple TV pueden acceder a F1 TV Premium sin coste adicional por ese plan, una vez que vinculan sus cuentas. Sin embargo, se trata de un beneficio incluido en una suscripción de pago a Apple TV.